Archiviata la parentesi di Coppa Italia che per le big ha concesso di fatto una settimana lunga di lavoro più unica che rara in questo concentratissimo calendarioconche vedrà ben due big match.vi offre come sempre il programma dettagliato delle 10 gare econ i dubbi di scelta degli allenatori. Sarà un weekend lunghissimo che si concluderà addirittura lunedì sera e coprirà 4 giorni di gare.Ore 20.45 Bologna-Lazio – diretta su DAZN e SkyOre 15.00 Salernitana-Napoli – diretta su DAZNOre 18.00 Atalanta-Inter – diretta su DAZNOre 20.45 Milan-Udinese – diretta su DAZN s SkyOre 12.30 Hellas Verona-Monza – diretta su DAZN e SkyOre 15.00 Cagliari-Genoa – diretta su DAZNOre 18.00 Roma-Lecce – diretta su DAZNOre 20.45 Fiorentina-Juventus – diretta su DAZNOre 18.30 Frosinone-Empoli – diretta su DAZNOre 20.45 Torino-Sassuolo – diretta su DAZNI dubbi più grandi sono in casa Roma conche ha ancora la rosa decimata dagli infortuni e connon al meglio che dovrebbe partire in panchina mentre può partire dal 1'. Sarri punta su Immobile dal 1' e in difesa al posto di Casale riconferma Patric. Non recuperanoperche confermerà la Thu-La in attacco. Ancheha tantissimi dubbi conrecuperato che non sarà però rischiato dal 1' mentre conout il ballottaggio è fra Okafor, Florenzi o Musah adattati, o addirittura un cambio di modulo.ancora ai box perche confermerà il trio Gatti-Bremer-Rugani contro la Fiorentina.