Archiviate le sorprese della Coppa Italia con le eliminazioni cocenti di Inter e Napoli il calcio italiano rimanda in campo tutte e 20 le sue squadre nel turno pre-natalizio valido per la 17esima giornata di Serie A. Proprio per salvaguardare 24 e 25 dicembre e dare spazio prima del 18esimo turno in programma 28 e 29 dicembre l'intera giornata sarà compattata su due giorni venerdì 22 e sabato 23 senza gara in calendario domenica. Si parte con Lazio e Milan che impegneranno il venerdì fra le 18 e le 20.45 mentre sabato ci sarà la Juve alle 12.30, l'Inter alle 18 e il big match Roma-Napoli a chiudere il programma alle 20.45.



IL CALENDARIO E DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Venerdì 22 dicembre

Empoli−Lazio ore 18:30 Dazn

Sassuolo−Genoa ore 18:30 Dazn

Monza−Fiorentina ore 20:45 Dazn e Sky

Salernitana−Milan ore 20:45 Dazn

Sabato 23 dicembre

Frosinone−Juventus ore 12:30 Dazn

Bologna−Atalanta ore 15 Dazn e Sky

Torino−Udinese ore 15 Dazn

Inter−Lecce ore 18 Dazn e Sky

Verona−Cagliari ore 18 Dazn

Roma−Napoli ore 20:45 Dazn



LE ULTIME DI FORMAZIONE - Tanti i dubbi di formazione a partire dal Milan che ha perso per infortunio anche Pobega e Okafor e che potrebbe riproporre Bennacer dal 1'. In casa Juve recuperato Rabiot mentre Kaio Jorge è pronto per lo scontro da ex. Lautaro Martinez tiene in ansia l'Inter e non ci sarà contro il Lecce con Pavard ancora dalla panchina. Infine torna Lukaku, ma non Dybala per Mou contro un Napoli che riparte dai titolarissimi e dal trio Politano-Oismhen-Kvaratskhelia.



ECCO TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 17ESIMA GIORNATA DI SERIE A