La sosta per le nazionali è ormai alle spalle e le nostre squadre tornano alla carica con il massimo campionato italiano per un tour de force che durerà oltre un mese e che vedrà anche 7 nostri club impegnati fra Champions, Europa e Conference League.che propone già ricchissimi scontri diretti e match clou di questa stagione.- Si parte sabato alle 15 conmatch di giornata e con la possibilità per Allegri di andare momentaneamente in vetta alla classifica. Vetta che potrebbe durare però soltanto qualche ora dato che alle 18 di sabatopotrebbe riportare davanti a tutti la vincente della sfida dato che per la prima volta nella storia le due squadre milanesi arrivavano al derby da capoliste solitarie in coabitazione. Alle 20.45 di sabato ilcerca riscatto in casa del. Il big match della domenica saràalle 18, mentre ladi Mourinho ospitanel posticipo domenicale delle 20.45. Il programma si chiude con le due sfide di lunedì(18) e(20.45)Sabato ore 15.00 Juventus-Lazio (DAZN)Sabato ore 18.00 Inter-Milan (DAZN)Sabato ore 20.45 Genoa-Napoli (DAZN/Sky)Domenica ore 12.30 Cagliari-Udinese (DAZN/Sky)Domenica ore 15.00 Frosinone-Sassuolo (DAZN)Domenica ore 15.00 Monza-Lecce (DAZN)Domenica ore 18.00 Fiorentina-Atalanta (DAZN)Domenica ore 20.45 Roma-Empoli (DAZN)Lunedì ore 18.00 Salernitana-Torino (DAZN)Lunedì ore 20.45 Hellas Verona-Bologna (DAZN/Sky)Outper Doping, che comunque non sarebbe partito dal 1', Allegri si affida amezzala,che dovrebbe essere recuperato e formerà il tandem con Vlahovic. Sarri sceglie invecein mezzo al campo conche scalpita dalla panchina. Pochi dubbi nel derby di Milano con Kalulu out e la coppia difensivaobbligata per Pioli che però sorride perché ha recuperato siasiasia. Inzaghi ha soloin forte dubbio e ha recuperato il fedelissimoh fatto bene finora, il ballottaggio durerà fino al fischio d'inizio con l'italiano favorito. Politano ko per Garcia che valuta il ballottaggio Lindstrom-Raspadori mentre Mourinho è pronto a lanciare la coppiadavanti con Pellegrini che però è out per infortunio. Ecco tutte le probabili formazioni.