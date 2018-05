Si avvicina l'inizio della 37ma giornata, che inizia con Benevento-Genoa. Ecco le probabili formazioni per questa particolare giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Il Genoa deve fare a meno di, fuori per infortunio: "Ha sentito un leggero fastidio all’adduttore, non è convocato per precauzione", ha detto Ballardini. Nella Juve torna titolare, Cengiz Under è favorito nella Roma. Dovrebbe giocare ancora Cutrone nel Milan, c'è Hamsik. Destro si gioca un posto nel Bologna, Lapadula scalpita e Felipe Anderson sarà titolare nella Lazio.