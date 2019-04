Dopo le coppe europee, si riparte con la 33esima giornata. Ecco le probabili formazioni per questo turno di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nella Juve torna titolare, non giocava titolare in Serie A dal 3 marzo. Gioca Bernardeschi, parte fuori Kean. Turnover nel Milan, si rivede Conti sulla destra.può recuperare nella Roma, più Valero di Gagliardini nell'Inter. Lautaro Martinez è in pole su Icardi.