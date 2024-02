Probabili formazioni: torna Vlahovic nella Juve, riposa Lautaro. Le scelte di Milan e Napoli su Leao e Osimhen

La Serie A torna in campo per la 25ª giornata di campionato, la sesta nel girone di ritorno. Si parte già dal venerdì con un doppio confronto: in campo Torino-Lecce e Inter-Salernitana. Nel sabato spiccano le gare di Napoli e Juventus che devono rialzarsi dagli ultimi ko. Domenica tocca a Lazio-Bologna e Monza-Milan.



IL PROGRAMMA:

Venerdì 16 febbraio

19:00 Torino-Lecce

21:00 Inter-Salernitana



Sabato 17 febbraio

15:00 Napoli-Genoa

18:00 Verona-Juventus

20:45 Atalanta-Sassuolo



Domenica 18 febbraio

12:30 Lazio-Bologna

15:00 Udinese-Cagliari

15:00 Empoli-Fiorentina

18:00 Frosinone-Roma

20:45 Monza-Milan



NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI