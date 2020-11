La nona giornata di Serie A è pronta a iniziare. Tante le novità di formazione anche per il fantacalcio, in arrivo dai centri sportivi e dalle conferenze stampa degli allenatori. Antonio Conte pensa alla coppia Lautaro-per l'attacco della sua, con Lukaku che potrebbe partire dalla panchina così come il solito Eriksen. Nellatorna, con Kulusevski ancora verso la panchina ea completare l'attacco con Morata al posto di Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo. Tanto turnover, come al solito, per l', che dovrebbe schierarein attacco. Ilritrovae, con Rebic punta, pensa ada titolare sulla fascia sinistra. Dubbi in difesa per la, che deve valutare le condizioni die Ibanez, mentre nelc'è il ballottaggio aperto tra. Ancora un dubbio per il, che non sa se potrà rilanciare il Gallodal primo minuto.