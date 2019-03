La 29esima giornata di Serie A inizia con Chievo-Cagliari, si torna in campo dopo la sosta. Ecco le probabili formazioni per questo turno di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Ancora turnover nella Juve, potrebbe giocare Rugani e non solo. Nel Milan parte fuori, al suo posto gioca Biglia.tornerà tra i convocati ma partirà dalla panchina contro la Lazio, il titolare sarà Keita. Inglese fuori per infortunio, nel Genoa rischia Sanabria dopo la nazionale.