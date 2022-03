Dopo Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez sul fronte interista e Paulo Dybala in casa Juve, un altro sicuro protagonista del derby d'Italia alla ripresa del campionato è costretto a rinunciare agli impegni con la sua nazionale per questioni fisiche. Lo staff medico della Serbia ha infatti riscontrato un problema all'inguine per Dusan Vlahovic che ha dettato la decisione di rimandare il calciatore a Torino, dove potrà iniziare già nei prossimi giorni il percorso di recupero in vista del match contro l'Inter dello Stadium.



La nazionale serba affronterà in amichevole l'Ungheria a Budapest il 24 marzo, mentre il 29 marzo sarà impegnata a Copenaghen contro la Danimarca.