Continua il braccio di ferro tra il Brescia e Mario Balotelli, che ieri ha saltato entrambi gli allenamenti. L'attaccante non si presenterà a Torbole neanche oggi e per tutta la settimana: Balotelli, riferisce La Gazzetta dello Sport, avrebbe avvisato la società di non potersi recare nel centro sportivo per un problema gastrointenstinale, ma la versione non trova riscontro fronte Brescia che, scrive Gazzetta, fa intendere che il bomber non abbia avvisato nessuno delle assenze.