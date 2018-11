Kwadwo Asamoah non prenderà parte ai prossimi impegni della nazionale del Ghana. Il terzino dell'Inter non ha neanche viaggiato verso il ritiro del ct Kwesi Appiah per un problema al ginocchio occorsogli durante la gara persa 4-1 contro l'Atalanta.



Attraverso un comunicato ufficiale la nazionale ghanese ha confermato che Asamoah resterà a Milano per curarsi: "Secondo i medici dell'Inter le condizioni di Asamoah non sono regolari e ha urgente bisogno di cure mediche. Coach Appiah non effettuerà cambiamenti e porterà in Kenya per la partita di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro l'Etiopia soltanto 19 elementi".