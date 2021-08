La Lega Serie A chiederà conto a Dazn dei disservizi legati alla trasmissione di alcune delle partite in programma nel primo weekend di campionato. Nonostante la piattaforma abbia spiegato che i problemi sono stati risolti in pochi minuti, la Lega vuole capirne di più. Secondo quanto scrive La Repubblica, dopo una giornata di agitazione nelle chat dei presidenti e dirigenti dei club, i vertici dell’associazione hanno deciso di scrivere in giornata una lettera al broadcaster.



STOP AI PROBLEMI - I club vogliono avere rassicurazioni in vista del weekend del 12 settembre quando si giocheranno due sfide di cartello come Milan-Lazio e soprattutto Juventus-Napoli. Sarà un test importante per le Cdn globali, le Content delivery network, ossia i punti di snodo da cui chi si connette riceve il segnale, che sabato hanno subito un sovraccarico. A partire dalla terza giornata la piattaforma di sport in streaming lancerà inoltre Zona Gol, il programma per seguire gli incontri in contemporanea.