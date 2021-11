Il portale Calcio e Finanza è entrato in possesso dei documenti che certificano la posizione espressa dain merito al progetto di realizzazione del nuovo stadio cittadino e cheDopo aver- durante gli eventuali lavori per il rifacimento del "Meazza" - entrambi i club hanno preso atto della "mancanza di impianti sportivi alternativi disponibili a ospitare l’attività delle squadre,, nonché l’onerosità economica e organizzativa per l’esperienza dei tifosi. Oltretutto, questa scelta avrebbe comportato la perdita per la Città dell’unico impianto in grado di ospitare grandi eventi e concerti".hanno evidenziato inoltre le difficoltà strutturali e le ricadute economiche su un progetto che ipotizzasse la ristrutturazione dell'attuale stadio: "per ridurre la capienza globale dell’impianto,(ad esempio durante l’intervallo); il conseguente abbassamento/rifacimento della copertura, per renderla acusticamente adeguata;, necessario anche per garantire la continuità d’esercizio durante le fasi di cantiere;, al fine di adeguarne la capacità portante e abbassare gli spazi dedicati all’ospitalità (skybox e skylounge), ad oggi allocati troppo in alto, limitando la visione del campo di gioco e l’esperienza stadio sotto il secondo anello;Tale edificio coprirebbe la vista di quanto rimarrebbe dell’attuale San Siro (ie. secondo anello e relative rampe). Con questi interventi,, in quanto la conservazione dell’impianto esistente rimane fortemente vincolata all’attuale posizione dello stesso e ai suoi limiti fisici d’espansione".- Una ristrutturazione avrebbe comportato la perdita di "quegli elementi identitari che alcuni sostenitori della conservazione rivendicano, rendendo il Meazza del tutto irriconoscibile" e avrebbe portato all'". Aspetti impattanti anche sotto quello puramente economico, perché(oltre ai costi per assicurare le condizioni di sicurezza) derivanti dalla diminuzione della capienza del "Meazza" nel periodo delle opere di ristrutturazioni.Una presa di posizione chiara e ribadita a più riprese a chi, sia a livello politico che di comitato dei residenti della zona di San Siro, continua ad esprimere fortemente contrarie al progetto che è invece stato pienamente appoggiato dal sindaco di Milano Beppe Sala e che, nelle passate settimane, ha ottenuto l'approvazione dell'interesse pubblico dopo un voto in Consiglio comunale.