Niente VAR per Fiorentina-Sassuolo, almeno all'inizio. A causa di un guasto, il sistema di video review non funziona: dopo alcuni secondi, l'arbitro Chiffi ha deciso di dare comunque via libera all'incontro, con la coppia Irrati-Bindoni al momento impossibilitata all'utilizzo del VAR. A dare l'annuncio lo speaker del Franchi.