Novità sul caso Portanova, come si legge nel comunicato della Figc.



Procedimento Portanova: il Tribunale Federale Nazionale dichiara il difetto di giurisdizione



TRIBUNALE FEDERALE. Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per il Genoa, era stato deferito per la violazione dell’art.4 comma 1 del CGS in seguito alla condanna in primo grado a sei anni di carcere.



Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, in merito al deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport nei confronti del calciatore Manolo Portanova ha dichiarato il difetto di giurisdizione.

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Giordano – Componente (Relatore) Roberto Pellegrini – Componente

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA



ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato n. 902/369 pf22-23/MI/blp del 7 luglio 2023, nei confronti del sig. Manolo Portanova,



il seguente

DISPOSITIVO P.Q.M.



Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione. Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2023.



IL RELATORE Andrea Giordano

IL PRESIDENTE Carlo Sica



Depositato in data 1° agosto 2023.