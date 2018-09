Dopo i recenti successi, che nella scorsa stagione televisiva hanno portato la rete a incrementi da record in termini di crescita di audience, registrando un aumento medio del 22% nei primi otto mesi dell’anno, dato in costante progressione, riprende il consueto appuntamento di approfondimento sportivo del Lunedi sera.



Il Processo, con un format collaudato e apprezzato dal pubblico, che nel precedente ciclo 2017-18 ha raggiunto una platea complessiva di oltre 7 milioni e mezzo di telespettatori, si conferma la trasmissione di punta del palinsesto sportivo della syndication nazionale 7Gold che, con l’occasione, rinnova la propria collaborazione con il confermatissimo Maurizio Biscardi e si affida, per la conduzione, a una affascinante protagonista del mondo del calcio: Michela Persico. Giornalista sportiva e conduttrice televisiva, Michela Persico vanta numerose esperienze nel piccolo schermo ed è nota agli appassionati sportivi anche per il suo legame sentimentale con il calciatore della Juventus e della Nazionale Daniele Rugani.



Affiancherà Michela Persico uno dei volti di riferimento del pubblico di appassionati di calcio di 7Gold, la giornalista Giovanna Martini.



Il programma, che apporterà il giusto mix tra innovazione e tradizione, ancora una volta garantirà al pubblico notizie ed aggiornamenti dell’ultima ora, approfondimenti, rubriche originali, collegamenti esclusivi ed ospiti di qualità. La data di partenza è fissata per il prossimo lunedì 17 settembre dalle ore 20,45, seguito alle 23,30 dalla rubrica di approfondimento “Prova d’Appello”, anch’essa condotta da Michela Persico, sempre rigorosamente in diretta.



Ampio spazio alla tecnologia, al mondo dei social ed alle interazioni con il pubblico da casa. Lo studio centrale di Milano sarà connesso agli studi di Roma e Napoli e spesso collegato alle località dei principali eventi di interesse per il pubblico.



Punto di forza sarà, anche quest’anno, “Il Var dello Sport” - curato da Maurizio

Biscardi – che è già diventato un riferimento e la naturale evoluzione della tradizionale moviola, grazie all’analisi attenta degli episodi incriminati e più curiosi.

“

Come nel calcio, abbiamo costruito una bella squadra, affiatata, che produce

contenuti di qualità ed il pubblico ci ha dato un grande riscontro” ha commentato

Maurizio Biscardi “Soprattutto abbiamo creato un rapporto speciale con i

telespettatori che, sempre più spesso, si sentono protagonisti della trasmissione,

grazie anche all’interazione in diretta con i social.”



“Per me è un grande onore avere l’opportunità di condurre una trasmissione così

prestigiosa ed un piacere entrare a far parte della grande famiglia di 7Gold” ha detto Michela Persico “Non vedo l’ora di iniziare e sono convinta che, con una squadra così, potremo lavorare bene per dare soddisfazione alle grandi aspettative che ha il pubblico”.