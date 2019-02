Processo Lazio. Lotito chiama a rapporto la squadra. L'eliminazione dall'Europa League non è andata giù al numero 1 biancoceleste. E ha chiamato a rapporto i suoi, a Formello, prima dell'allenamento di ieri.



RETROSCENA LAZIO - Spunta il retroscena: come riporta il Corriere dello Sport, Lotito avrebbe voluto strigliare +i*-giocatori, per invitarli a non mollare in un momento cruciale della stagione. Processo alla stagione: due obiettivi rimasti, ora non si scherza più.