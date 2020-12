La Procura della Federcalcio oggi ha aperto un procedimento sulla presunta bestemmia che il portiere della Juventus Gigi Buffon avrebbe detto durante il match con il Parma di sabato scorso al Tardini.



APERTA UN'INCHIESTA - Come riportato dall'Ansa, il procuratore federale, Giuseppe Chinè, ha appena aperto un procedimento sulla bestemmia che Gianluigi Buffon avrebbe pronunciato durante la gara Parma-Juventus. La frase, spiegano in ambienti della Figc, nel corso della diretta della gara era stata coperta da un commento che non avrebbe consentito di segnalare il caso al Giudice Sportivo. Dopo quanto emerso, comunque, l'indagine aperta servirà a fare chiarezza anche attraverso la possibilità di ascoltare il diretto interessato.



I FATTI - ​Un audio che è sfuggito a pochi nel silenzio del Tardini, dove la Juve si è imposta sabato sera con un perentorio 4-0. Ad echeggiare è stata la voce di Gigi Buffon, titolare in porta. A dieci minuti dalla fine della sfida contro il Parma, il portiere della Juve si è lasciato scappare un'espressione blasfema, riconoscibile facilmente dai microfoni in campo. Rivolgendosi al compagno Portanova, Buffon ha tuonato: "Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c...". Video e audio sono circolati immediatamente in rete, scatenando un'onda di polemiche. Che sono aumentate dopo le decisioni ufficiali del giudice sportivo, di ieri. Ora, l'apertura dell'inchiesta della Procura della Figc per fare chiarezza su quanto accaduto.