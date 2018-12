La vicenda in cui è stato coinvolto Massimo Ferrero, e il successivo sequestro di beni da parte della Guardia di Finanza, ha ovviamente lasciato in grande apprensione i tifosi della Sampdoria, che temevano un coinvolgimento più ampio della società blucerchiata.



Le prime notizie però sembrerebbero implicare in maniera marginale la società di Corte Lambruschini.A confermarlo ci sono anche le dichiarazioni rilasciate dal Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro a Adnkronos.com: "Su questa storia abbiamo chiesto gli atti alla Procura, so che quanto prima la Procura ce li manderà, e vedremo di cosa si tratta. Dalle prime notizie che abbiamo la Sampdoria c'entrerebbe poco sul fatto sportivo - ha aggiunto Pecoraro -però una volta acquisiti gli atti valuteremo e vedremo se ci sono delle incolpazioni anche di carattere sportivo"