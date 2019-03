Si discuterà martedì 26 marzo al Tar del Lazio il ricorso presentato da un gruppo di procuratori sportivi contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Coni, con cui si chiede l'annullamento del concorso relativo all'iscrizione al registro nazionale degli agenti sportivi (tenutosi a Rima giovedì scorso), nonché del nuovo Regolamento, approvato a luglio, per la dichiarazione di incostituzionalità della legge.



Lo anticipa il legale dei ricorrenti, l'avvocato Cesare Di Cintio, facendo sapere che l'esame svoltosi due giorni fa ("e che richiede ora conoscenze ben più ampie rispetto al passato, di tipo soprattutto giuridico, articolate e complesse"), si è rivelato pressoché inaccessibile per la stragrande maggioranza degli esaminandi: appena il 23% ha superato la prova scritta.



I procuratori che hanno presentato ricorso contro la nuova normativa "lamentano di non poter più operare perchè sono state introdotte norme con effetto retroattivo. Sottoporrò la questione al sottosegretario Giancarlo Giorgetti".