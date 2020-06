Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie invettive dell’Ospedale San Martino di Genova, è intervenuto quest'oggi in diretta su Primocanale per parlare anche della sua passione per il calcio, e per il Genoa in particolare.



Alla domanda se sia preoccupato per lo stato di classifica del Grifone, il professore ha risposto tirando in ballo anche la Sampdoria: "Mi auguro che entrambe le squadre genovesi si salvino perchè nonostante non abbia mai nascosto la fede rossoblù in questi quattro mesi mi sono speso molto per entrambe le squadre genovesi e l’ho fatto con grande orgoglio. Credo che avere due formazioni a Genova sia un bene per la città e contribuiscono a farla grande”.



All’infettivologo è stato poi chiesto cosa si aspetti dal campo ma anche dal fronte Covid-19: “Credo che tutti debbano tifare affinché questa città sia sempre più alto in tutti i settori. A livello sanitario credo che in questi mesi abbiamo fatto un buon lavoro e ce lo riconosce tutt’Italia. Speriamo che le nostre due squadre facciano altrettanto e che si salvino per poi ritrovarci a settembre/ottobre senza coronavirus e con i due club in A”.