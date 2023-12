Lambertoprofessore del Liceo Classico Niccolini Palli di Livorno e direttore della Compagnia di Teatro Inclusivo Mayor Von Frinzius, non si vuole prendere meriti; ma leggendo l’intervista di seguito a darglieli è lo stesso Giorgio, nell’avergli instillato la mentalità vincente che lo ha caratterizzato per tutta la carriera.Ma anche un vincente, uno che ha saputo mettere prima il noi dell’io e, per questo, ha attirato le antipatie degli avversari.he emerge dall’intervista con il Professor Giannini che Chiellini lo conosce da quando aveva 8 anni.“Nasce quando Giorgio aveva nemmeno 8 anni. Io coordinavo i centri estivi del Comune di Livorno e lui veniva con il gemello. Apprezzò molto come li organizzavo perché io facevo delle gare e lui si esaltava. Aveva questa voglia di vincere che lo ha sempre caratterizzato, ma senza arrivismo.Nei giochi di squadra se vedeva qualcuno più abile in qualcosa, lui si tirava indietro pur di vincere. Si fece un progetto, La Città dei Ragazzi, dovevano organizzarsi tutte le attività per conto loro e lui fece una campagna elettorale incredibile e diventò Sindaco. Aveva questa voglia, se c’è una gara ci si metteva a tutta. Lui e Claudio, caratteri diversi ma molto simili”.