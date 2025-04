Getty Images

Profondo rosso Empoli: in quota salvezza è sfida a Lecce e Venezia per evitare la retrocessione

un' ora fa

diciassette giornate di campionato senza vittoria, penultimo posto in classifica e aggancio del Venezia. Si complica la situazione dell'Empoli, sconfitto 3-0 a Napoli e alla ricerca di una salvezza sempre più difficile. Nonostante tutti questi dati negativi, per i bookmaker la situazione non cambia, infatti, rimane stabile a 2 la retrocessione dei toscani. Cerca punti anche il Lecce, dopo la debacle contro la Juventus e senza vittorie da 9 giornate: quota che cala da 2,25 a 1,85. Il Venezia vince contro il Monza e mantiene accese le speranze di salvezza, anche in vista dello scontro diretto di sabato prossimo proprio contro l'Empoli: la discesa in Serie B passa da 1,12 a 1,30. Il Parma centra a Firenze il quinto pareggio consecutivo e si porta a +4 sul terzultimo posto occupato da Empoli e Venezia: la retrocessione si gioca a 2,75. Molto distanti, infine, Cagliari e Verona, date rispettivamente a 18 e 25.