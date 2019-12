“Cairo vattene”. Per chi abita a Torino sta diventando sempre più difficile non imbattersi in questa breve ma forte frase: dagli striscioni alle scritte sui muri, fino agli adesivi sparsi per la città (c’è anche chi lo ha attaccato sulla propria auto), l’invito a vendere la società rivolto al presidente granata si sta facendo, settimana dopo settimana, sempre più forte. E ora, complici i risultati deludenti della squadra, sta unendo sempre di più una tifoseria che da anni è spaccata tra chi sostiene l’editore e chi invece lo critica. Ma sarebbe un errore pensare che la contestazione delle ultime settimane sia esclusivamente figlia degli ultimi risultati: ha radici ben più profonde.

C’è una parte di tifosi che da tempo ha lasciato lo stadio o è fortemente critica nei confronti di Cairo per via di una serie di: dallo, che al momento non è più un obiettivo della società, ai piazzamenti in campionato (al massimo due settimi posti), passando per un(va ricordato che è stato ricostruito grazie alle pressioni negli anni proprio dei tifosi, degli 8 milioni spesi per ricostruirlo, 7 sono stati versati da Comune e Regione Piemonte e solamente 1 da Torino),(eccezion fatta per Antonio Comi e Silvano Benedetti), con una squadra rinforzata solamente negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato - dopo l’eliminazione ai preliminari di Europa League -, a cui è stato permesso di acquistare i biglietti nello stesso settore dei tifosi granata,Nel mirino della contestazione non c’è però solo il presidente Urbano Cairo, anche la squadra e il tecniconon sono stati risparmiati.(in accordo con la società) nonostante poche settimane fa avesse dichiarato: “Il primo allenamento della settimana sarà sempre a porte aperte, comunque vada la partita precedente. A patto che ci sia sempre rispetto da parte di tutti”. Dopo appena tre allenamenti e la sconfitta interna contro l’Inter, a cui è seguita la contestazione di tutto lo stadio, i cancelli del Filadelfia sono tornati a chiudersi. E’ così che sabato, nonostante la vittoria per 1-0 sul campo del Genoa, la contestazione dei tifosi è proseguita: gli ultras hanno aspettato davanti allo stadio Olimpico Grande Torino la squadra al rientro dal Ferraris.. Una tregua che riguarderà la squadra, mentre la contestazione nei confronti del presidente Cairo potrebbe proseguire.