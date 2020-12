Caro Procuratore,ho pagato un po' di soldini a un talent scout che ci ha promesso di portare mio figlio a fare un provino in squadre di serie A. Adesso però non risponde al telefono perché mi ha bloccato il numero. Si è preso i soldi e niente provino. L'ultima volta che l'ho sentito mi ha detto che con il Covid i provini non si possono più fare e che c'è da aspettare però i soldi mica me li ha ridati. Io ora rivoglio i soldi oppure lo denuncio. E poi ma è vero che i provini non si possono fare? Perché il figlio di un mio amico in prova è andato due settimane fa. Mi può rispondere per favore?. Ora dovrà provare nelle sedi opportune di aver versato dei soldi a un talent scout (?) per ottenere un provino per suo figlio. Non è questo il sistema! I ragazzi devono essere osservati e selezionati per i loro meriti sportivi e non perché i genitori mettono mano al portafoglio.in quanto come si può leggere sul sito della"..è possibile coinvolgere esclusivamente giovani calciatori tesserati per la stessa società che organizza l'allenamento" e, pertanto, "..i raduni e i provini così come espressamente previsti dalle norme federali non possono ovviamente essere autorizzati". Ne deriva che "...qualsiasi "nulla osta" eventualmente rilasciato per permettere di svolgere attività di allenamento presso una società diversa da quella di appartenenza del giovane calciatore è privo di qualsiasi effetto e validità...".: secondo voi è giusto che un genitore sia disposto a tutto (a pagare) pur di mandare il proprio figlio in prova nella squadra dei sogni?