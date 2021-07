L'ottimo Europeo disputato con la maglia dell'Austria non ha fatto altro che consacrare il talento di unche, complice una situazione contrattuale decisamente favorevole (va in scadenza nel 2022 e al momento non appare intenzionato a prolungare),- Assiduo frequentatore della Bundesliga sin dai tempi del Werder Brema, il classe '95 di Neukirchencon particolare attenzione. Quasi del tutto tramontana la pista che conduce a Basic, sul quale la Lazio è in vantaggio,e che negli ultimi mesi non ha potuto contare su un grande contributo da un investimento importante com'è stato Lobotka.delle proprie squadre, Grillitsch è un giocatore che pare aver conseguito una maturità calcistica e personale (lo scorso ottobre è diventato padre) e una dimensione tali da potersi cimentare su palcoscenici più importanti dell'Hoffenheim.- ". Il mio assistito ha sempre ammirato il calcio italiano ed in particolare il campionato di Serie A, sarebbe l'ideale per il suo stile di gioco.", ha dichiarato il suo agente,ad arenapoli.it. Un attestato di stima importante per un calciatore con le qualità tattiche e atletiche necessarie per adattarsi alla mediana a due che Spalletti dovrebbe riproporre, nel solco della gestione Gattuso. Per larghi tratti, nella sofferta vittoria ai supplementari della nostra Nazionale contro la sua Austria,come l'assist per Sabitzer sprecato malamente dal giocatore del Lipsia.Promosso all'esame di italiano, Grillitsch può diventare presto un obiettivo di mercato concreto del Napoli.