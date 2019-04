Il Bari ha centrato l'obiettivo del ritorno tra i professionisti già al primo anno di Serie D (con due giornate d'anticipo) dopo il fallimento della scorsa estate. Questa la gioia del presidente Luigi De Laurentiis, espressa a TeleBari subito dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Troina che ha sancito l'aritmetica promozione dei Galletti in Serie C: "Un grandissimo risultato e un grandissimo incentivo per continuare a far bene: è stato un campionato impegnativo, per niente facile. Aver vinto in anticipo è una grande gratificazione per tutti. Tutti hanno dato il massimo. Il 28 aprile, per la prossima partita di campionato, sarò a Bari: voglio vedere tanti tifosi al San Nicola. Facciamo vedere un grande spettacolo a tutta Italia. Forza Bari, sempre!"