Svolta Sabaudia, il nuovo allenatore arriva dal Beach Soccer. Si tratta di Angelo D'Amico, che dovrà ritirare su la squadra attualmente ultima nel girone C di Promozione. D'amico prende il posto di Lauretti, che ha totalizzato zero punti nelle prime sei giornate; decisivo il ko contro il Morandi per il cambio in panchina.

Ecco le parole del nuovo allenatore a poche ore dall'esordio in Coppa Italia contro il Monte San Biagio: «Sono felice di questa opportunità e sono molto carico. Voglio trasmettere questo mio entusiasmo al gruppo fatto di ottimi giocatori. Intanto ringrazio la società per la fiducia che mi ha mostrato».