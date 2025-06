Al Ain-Juventus pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto

Confronto quote Al Ain-Juventus + maggiorate ed esclusive

Giovedì 19 giugno, alle ore 03:00 italiane, lo stadio Audi Field di Washington D.C. ospiterà il primo turno del Girone G del. Da una parte l'Al Ain, determinato a dimostrare di poter competere alla pari con i grandi club europei. Dall'altra la Juventus, forte di una solida tradizione continentale e decisa a imporsi come protagonista in questa edizione del Mondiale per Club.Secondo le principali agenzie di scommesse, la Juventus parte nettamente favorita.Decisamente più alta, invece, la quota per il successo dell’Al Ain, proposta a 13.00 volte la posta, segnale delle probabili difficoltà che la formazione emiratina potrebbe incontrare contro un avversario di caratura superiore. Prima di entrare nel dettaglio con il pronostico dei nostri esperti per Al Ain Juventus, vi segnaliamo una

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Al Ain-Juventus sul vincente

Dal mio punto di vista, la Juventus ha tutte le carte in regola per vincere la sfida inaugurale del Mondiale per Club. I bianconeri arrivano al torneo con rinnovato entusiasmo, forti della recente conferma di Igor Tudor sulla panchina e con il desiderio di riscattare una stagione di Serie A caratterizzata da alti e bassi. Tuttavia, la Juventus non potrà permettersi di sottovalutare l’Al Ain, una squadra motivata e pronta a dare filo da torcere. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Al Ain-Juventus? La chicca dell'esperto

Una sfida inedita tra due realtà calcistiche molto diverse. L’Al Ain sogna di essere una delle sorprese del torneo, puntando sull’entusiasmo e sull’esperienza maturata nelle edizioni precedenti. La Juventus, invece, vuole iniziare nel migliore dei modi il suo cammino, con l’obiettivo di riscattare una stagione complicata e altalenante. Dopo un’attenta analisi, il nostro

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Al Ain-Juventus Over/Under

Il nostro Pronostico Al Ain-Juventus Gol Sì/No

La differenza di valori tecnici in campo sarà notevole: difficilmente la Juve concederà occasioni da gol all'Al-Ain. La Juventus ha subito in media solo 0.6 gol a partita nelle ultime 10 uscite. Per iniziare col piede giusto, i bianconeri si affideranno alla regia di Yildiz e alla fisicità di Thuram.

Le quote per l’Over 2.5 sono infatti sensibilmente più basse rispetto a quelle per l’Under 2.5, un chiaro indicatore delle aspettative di una partita aperta e offensiva.A seguire, vi presentiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 proposte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida a senso unico in cui solo la Juventus troverà la via della rete. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Juve-Al Ain tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere Al Ain-Juventus

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile. Per accedere allo streaming è necessario avere un conto gioco attivo con saldo positivo.



Per guardare la partita, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul seguente pulsante; Effettua il login su bet365 (o registrati, se non sei ancora iscritto); Ricarica il conto gioco con almeno 5€; Seleziona la partita Al Ain Juventus e goditi lo spettacolo in diretta.

Statistiche Al Ain-Juventus

Al Ain in forma: è imbattuto da 7 partite consecutive.

Juventus solida: arriva alla sfida dopo 5 match senza sconfitte.

In 4 delle ultime 5 gare, la Juventus ha segnato per prima.

In 5 delle ultime 7 partite, i bianconeri hanno guadagnato più di 10.5 calci d’angolo.

Probabili formazioni di Al Ain-Juventus

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Al Ain-Juve, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse Rui Patricio; Jasic, Fabio Cardoso, Rabia, Erik; Gino Infantino, Nader; Chadli, Romero Kaku, Rahimi; Laba.Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Koopmeiners, K.Thuram, Cambiaso; Yildiz, Nico; Kolo Muani.