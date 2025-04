Arsenal-PSG pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Arsenal-PSG + maggiorate ed esclusive

Martedì 29 aprile, con fischio d’inizio alle ore 21:00, l’Arsenal di Arteta ospiterà il PSG di Luis Enrique. All’Emirates Stadium di Londra si giocherà la semifinale d’andata di UEFA Champions League, che si preannuncia apertissima e combattuta, visto che entrambe le squadre stanno attraversando un grandissimo momento e vogliono provare a vincere la competizione per la prima volta nella propria storia. L’Arsenal ha pareggiato nell’ultimo turno casalingo con il Crystal Palace. I francesi, già campioni di Francia, hanno perso al Parco dei Principi col Nizza nell’ultima gara di Ligue 1.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Mikel Arteta è considerata favorita per la vittoria, con una media di 2.10. La vittoria del PSG, invece, è quotata a poco più di 3 volte la posta in palio, a testimonianza del grande equilibrio che regna in una delle due semifinali di UEFA Champions League.

Il nostro Pronostico Arsenal-PSG sul vincente

A mio avviso e vista la grande posta in palio, la semifinale d’andata tra Arsenal e PSG potrebbe anche concludersi con un pareggio. Entrambe le squadre giocheranno per vincere la gara e indirizzare il discorso qualificazione, ma come spesso accade alla fine potrebbe prevalere l’equilibrio. Di sicuro la sfida dell’Emirates Stadium potrebbe essere ricca di gol e molto combattuta, con due squadre che si affronteranno a viso aperto. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Arsenal PSG? Ecco le quote

Per Arsenal-PSG ci aspettiamo una partita apertissima e combattuta, sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo gli inglesi che hanno eliminato il Real Madrid e vogliono conquistare una finale che manca dal 2006. Dall’altro, invece, troviamo un PSG che vuole provare a ripetere il grande cammino del 2020 e vincere la UEFA Champions League per la prima volta. Pertanto, i risultati più probabili sono un 2-1 o un 1-2, a testimonianza del grande equilibrio che regna.

Quote Arsenal PSG Over/Under

Il nostro Pronostico Arsenal-PSG Gol Sì/No

Arrivati a questo punto della competizione è impensabile fare calcoli: entrambe le squadre giocheranno per segnare e vincere. Entrambe le squadre segnano tanto ma concedono anche: quattro delle ultime cinque sfide di Arsenal e PSG sono finite con un Over 2,5.3. Le due squadre fanno affidamento sulle proprie stelle: l’Arsenal si affiderà a Bukayo Saka, il PSG a Ousmane Dembélé.

. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara apertissima, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Champions come Arsenal-PSG senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le compagini potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Arsenal-PSG tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per l'andata della Semifinale di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Arsenal PSG: i precedenti

Statistiche Arsenal-PSG

L’Arsenal non perde da 12 partite giocate tra tutte le competizioni

Nelle ultime cinque gare giocate dal PSG entrambe le squadre sono andate a segno

Nelle ultime nove sfide giocate, l’Arsenal ha segnato il primo gol della sfida

Nelle ultime nove partite giocate dal PSG si è registrato un Under 4,5 Cartellini

Le probabili formazioni Arsenal-PSG

Arsenal (4-3-3 ) PSG (4-3-3) Raya Donnarumma Timber Hakimi Saliba Beraldo Kiwior Pacho Lewis-Skelly Nuno Mendes Odegaard J. Neves Partey Vitinha Rice F. Ruiz Saka Doué Merino Dembelé Martinelli Kvaratskhelia All. Arteta All. L.Enrique Ultimo aggiornamento: 28 aprile

Arsenal e PSG si sono sfidate 5 volte tra UEFA Champions League e Coppa delle Coppe. Il bilancio, per il momento, sorride ai Gunners, che hanno vinto due volte. La squadra di Mikel Arteta ha vinto la gara giocata nel League Phase per 2-0 grazie ai gol di Havertz e Saka. Tre, invece, sono i pareggi. Il PSG, invece, non ha ancora battuto l’Arsenal in campo europeo.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Arsenal-PSG, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse