Atalanta-Cagliari pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Atalanta-Cagliari: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, l’Atalanta vincerà. Il Cagliari metterà il solito spirito combattivo in campo ma i nerazzurri saranno arrabbiati per la sconfitta rimediata in Champions e vorranno immediatamente tornare alla conquista dei tre punti in Serie A. La spinta del Gewiss, poi, si rivelerà decisiva per la vittoria. Andrea Stefanetti

L’Atalanta affronterà il Cagliari nella 25esima giornata di campionato. La sfida si giocherà al Gewiss Stadium, sabato 15 febbraio alle ore 15.00. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi invito a dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Atalanta-Cagliari di diversi operatori:L’Atalanta arriva dalla sconfitta di Champions contro il Club Brugge (2-1), mentre il Cagliari ha vinto l’ultimo incontro di campionato battendo il Parma 2-1.L’Atalanta avrà una grande occasione in questa giornata di avvicinarsi al primo posto, complici le sfide difficili che aspettano Napoli e Inter. La squadra di Gasperini, inoltre, vorrà tornare a vincere dopo la sconfitta europea e anchePrima di visionare il possibile risultato esatto della sfida, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Cagliari? Il parere dei bookies

L’Atalanta è una vera e propria macchina da gol in Serie A: è reduce dallo 0-5 in casa del Verona ed è seconda solo all’Inter per reti realizzate. L’emergenza difensiva, però, potrebbe permettere al Cagliari di segnare. Per questo motivo,Le migliori quote, dei principali bookmaker, per questo esito sono offerte da QuiGioco (12.00), Betsson (11.50) e Sisal (11.50).

Atalanta Cagliari: i precedenti

Atalanta-Cagliari: le probabili formazioni

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

Sarà la sfida numero 85 quella che si giocherà il 15 febbraio tra Atalanta e Cagliari. Negli 84 incontri precedenti è l’Atalanta ad aver vinto più partite (40), mentre i pareggi ammontano a 15 e per 29 volte è stato il Cagliari a vincere la gara.Le possibili scelte dei due tecnici in vista del match valido per il 25° turno di Serie A:: Carnesecchi, Posch, Hien, Djimsiti, Cuadrado, De Roon, Ederson, Ruggeri, Samardzic, De Ketelaere, Retegui.: Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Augello, Makoumbou, Adopo, Zortea, Gaetano, Felici, Piccoli.La partita tra Atalanta e Cagliari, in programma sabato 15 febbraio alle ore 15, sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva sulla programmazione di DAZN. Gli appassionati di calcio potranno seguire l'incontro in diretta attraverso vari dispositivi. Oltre ai tradizionali metodi di visione, come il PC o il laptop, DAZN è compatibile anche con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone e tablet, sia Android che iOS.