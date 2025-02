Atalanta-Club Brugge pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Getty Images

Pronostico Atalanta-Club Brugge: confronto quote e il parere dei bookies

Gasperini è un maestro in queste situazioni e credo che l’Atalanta, oltre a vincere, passerà il turno. Nonostante le assenze i nerazzurri rimangono una squadra molto forte e in casa, a mio avviso, vinceranno questa partita accedendo agli ottavi di finale. Andrea Stefanetti

L’Atalanta riuscirà a raggiungere gli Ottavi di Champions? Lo scopriremo domani, 18 febbraio, quando la ‘Dea’ affronterà il Club Brugge nel match di ritorno al Gewiss stadium. La sfida è in programma alle 21.00. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto,Ecco invece le quote di Atalanta-Club Brugge di diversi operatori:L’Atalanta non vive un buon momento, arriva dalla sconfitta contro la squadra belga all’andata e dal pareggio per 0-0 contro il Cagliari. Brugge a caccia dell’impresa che potrebbe rappresentare qualcosa di storico.L’Atalanta è reduce da un periodo molto complicato. I tanti infortuni stanno limitando Gasperini nella gestione dei suoi calciatori e questi ultimi stanno perdendo molto in termini di freschezza e lucidità. Nei momenti difficili, però, la Dea ha sempre dimostrato di saper tirare fuori qualcosa in più. Per il passaggio del turno, servirà una vittoria con 2 gol di scarto. Secondo i bookies, infatti, l’Atalanta è la favorita per la vittoria del match.Prima di dare un'occhiata all'opinione dei bookies nelle quote risultato esatto sulla sfida di ritorno dei Playoff di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Champions:

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Club Brugge? Il parere dei bookies

L’attacco dell’Atalanta è uno dei migliori in circolazione e in questa partita ci sarà l’occasione per dimostrarlo, ancora una volta. Servirà una grande prestazione ma soprattutto serviranno almeno 2 gol segnati per passare il turno.Troviamo la quota del 3-0 a 10.00 su Goldbet, a 12.50 su Sisal e 12.00 su Betsson.

Atalanta Club Bruges: i precedenti

Atalanta-Club Brugge: le probabili formazioni

Prima della sfida d’andata, non esistevano confronti precedenti in competizioni UEFA tra le due squadre. Ovviamente, il bilancio attuale pende a favore del Brugge che ha vinto la partita d’andata per 2-1. L’Atalanta cercherà di pareggiare i conti già nella sfida di domani.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida di ritorno dei Playoff di Champions League:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv domani

La partita tra Atalanta e Club Brugge, in programma domani sera alle ore 21:00 sarà disponibile sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Inoltre, gli abbonati a NOW TV potranno seguire l'incontro in diretta streaming. Grazie alla piattaforma digitale di Sky, sarà possibile godersi la competizione su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV, smartphone, tablet e PC.