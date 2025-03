Atalanta-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Atalanta vincente

Pronostico Atalanta-Inter: confronto quote e il parere dei bookies sul 29° turno - 16 marzo

Un’altra partita delicata per le sorti del campionato. Dal mio punto di vista, entrambe le squadre segneranno almeno un gol (GOAL Sì) e proveranno a vincere visto che la posta in palio per entrambe è importante. Andrea Stefanetti

Domenica sera, alle ore 20:45, l’Atalanta di Gasperini tornerà in campo al Gewiss Stadium e sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi nel big match della ventinovesima giornata. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Atalanta-Inter di diversi operatori:I bergamaschi arrivano alla sfida dopo la storica vittoria per 0-4 all’Allianz Stadium contro la Juventus. La squadra di Inzaghi, che ha staccato il pass per i quarti di finale di UEFA Champions League, invece ha rimontato e battuto il Monza nell’ultimo turno di campionato.I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno il morale alto dopo l’ultimo turno di campionato e cercano una vittoria per agguantare proprio la squadra di Inzaghi. L’Inter vuole continuare a vincere per mantenere il primo posto in classifica dall’assalto di Napoli e Atalanta.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 29esima giornata di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Inter? L'opinione dei bookmaker

L’Atalanta vuole tornare alla vittoria casalinga che manca da fine dicembre, l’Inter vuole dar seguito ai successi con Monza e Feyenoord.QuiGioco offre la quota più alta, a 11.00, mentre Snai e Betsson pagano rispettivamente 10.00 e 10.50.

Atalanta-Inter: i precedenti

Le probabili formazioni Atalanta Inter

Atalanta e Inter si sono sfidate 142 volte nella storia. Il bilancio è nettamente a favore della squadra milanese, che ha vinto ben 79 volte. I bergamaschi hanno vinto 27 volte, mentre i pareggi sono 36. La squadra di Simone Inzaghi è in striscia più che positiva, avendo vinto gli ultimi sette confronti giocati tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 29° turno di campionato:

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Atalanta e Inter, in programma domenica 16 marzo 2025, sarà trasmessa sull’app di DAZN, accessibile su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox One) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.