Atalanta Lecce pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Atalanta Lecce + maggiorate ed esclusive

. Al Gewiss Stadium si giocherà l’anticipo del 34º turno di Serie A, che si preannuncia aperta e combattuta, visto che entrambe le squadre vogliono vincere e cercano punti per i rispettivi obiettivi. I nerazzurri hanno battuto Bologna e Milan e ora vogliono blindare il terzo posto in classifica. I giallorossi vogliono tornare alla vittoria dopo dieci gare per allontanarsi dalla zona retrocessione.. La vittoria del Lecce, invece, è quotata a oltre 10 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che avrà la squadra pugliese al Gewiss Stadium. Prima di scoprire il nostro pronostico su Atalanta-Lecce, vi presentiamo la maggiorata selezionata dai nostri esperti:

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Atalanta-Lecce sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione il momento delle due squadre, l’Atalanta avrà vita facile e batterà il Lecce. I nerazzurri si sono ritrovati dopo un periodo difficile sancito da tre sconfitte consecutive e sono tornati a vincere al Gewiss Stadium, per la prima volta nel 2025, rompendo un tabù. La squadra di Gasperini non vorrà sbagliare una partita chiave per la qualificazione alla prossima Champions League. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Lecce? Ecco le quote

, anche se c’è una squadra super favorita e sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo l’Atalanta che vuole continuare il buon momento e conquistare la terza vittoria di fila in campionato. Dall’altro, invece, troviamo un Lecce che cerca disperatamente di invertire la rotta e tornare a conquistare una vittoria vitale per allungare sulla zona retrocessione. Pertanto,

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Atalanta-Lecce Over/Under

Il nostro Pronostico Atalanta Lecce Gol Sì/No

Arrivati a questo punto della stagione, l’Atalanta vorrà vincere per allungare sulle inseguitrici e chiudere i discorsi Champions. Il Lecce dovrà fare a meno del proprio bomber, Nikola Krstovic, squalificato. I nerazzurri potranno puntare sul capocannoniere del campionato, Mateo Retegui.

. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Atalanta-Lecce senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e combattuta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Atalanta-Lecce tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 34esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Atalanta Lecce: i precedenti

Statistiche Atalanta-Lecce

Il Lecce non vince da 10 partite, non riuscendo a mantenere la porta inviolata da ben 8 sfide.

Nelle ultime cinque partite, l’Atalanta ha registrato un Under 2,5.

In quattro delle ultime cinque partite giocate dal Lecce si è registrato un Over 2,5 Corner.

Nelle ultime cinque partite, il Lecce ha sempre subito il primo gol della sfida.

Le probabili formazioni Atalanta-Lecce

Atalanta (3-4-2-1) Lecce (4-2-3-1) Carnesecchi Falcone Toloi Guilbert Hien Gaspar Kossounou Baschirotto Bellanova Gallo De Roon Ramadani Ederson Coulibaly Zappacosta Pierotti De Ketelaere Morente Lookman Helgason Retegui Rebic All. Atalanta All. Giampaolo Ultimo aggiornamento: 24 aprile

Atalanta e Lecce si sono sfidate 51 volte nella propria storia tra Serie A e Serie B. I nerazzurri sono avanti nei precedenti, avendo vinto 22 volte. La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto 0-4 la gara d’andata giocata al Via del Mare. I successi del Lecce, sono invece 12 e l’ultimo è arrivato nella stagione 2022/23. I pareggi, invece, sono 17 ma manca da sette incontri.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Atalanta-Lecce, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse