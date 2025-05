Atalanta-Parma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Le ultime news

Confronto quote Atalanta-Parma + maggiorate ed esclusive

Domenica 25 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20:45, l’. La sfida, valevole per il 38º turno di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo e si preannuncia aperta e combattuta. La Dea infatti, è reduce da tre vittorie consecutive e vuole chiudere l’anno con una vittoria casalinga. Il Parma, invece, ha pareggiato col Napoli nell’ultimo turno e va a caccia degli ultimi punti utili per blindare la salvezza. In questo articolo, vi presenteremoDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che laLa vittoria del Parma, invece, è quotata oltre 5 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandissime difficoltà che troverà la squadra di Chivu al Gewiss Stadium. Prima di scoprire il nostro pronostico su Atalanta-Parma, vi presentiamo la

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Atalanta-Parma sul vincente

A mio avviso, e visto il grande momento di forma, l’Atalanta batterà il Parma. La squadra di Gasperini arriva da tre vittorie consecutive e cercherà di chiudere la stagione con un altro successo davanti al proprio pubblico. Il Parma, però, non starà a guardare. Nella seconda parte della stagione si è dimostrato una vera e propria “ammazzagrandi” e cercherà di strappare punti preziosi in ottica salvezza. Nonostante ciò, reputo la Dea superiore per qualità e continuità: vincerà anche questa. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Parma? Ecco le quote

Per Atalanta-Parma ci aspettiamo una partita aperta in cui potrebbero essere segnati numerose reti. Da un lato, troviamo l’Atalanta che è certa del terzo posto e cerca una vittoria per chiudere al meglio la stagione. Dall’altro invece, un Parma che è reduce dal pareggio col Napoli e cerca punti per raggiungere la salvezza. Pertanto, i risultati più probabili sono un 2-1 o un 3-1, in favore dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Atalanta Parma Over/Under

Il nostro Pronostico Atalanta-Parma Gol Sì/No

A novanta minuti dalla fine del campionato è impossibile fare calcoli: l’Atalanta giocherà per vincere, il Parma per conquistare la salvezza. In quattro degli ultimi cinque precedenti entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol. Entrambe le squadre puntano sui propri attaccanti: l’Atalanta si affida a Mateo Retegui, il Parma ad Ange-Yoan Bonny.

Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accurata, siamo convinti che in questo match possano anche essere realizzati almeno tre gol. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori sul match:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Atalanta-Parma senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Alla luce di questi elementi, ci sono tutte le premesse per assistere a una gara vivace in cui entrambe le compagini realizzerano almeno una rete. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Atalanta-Parma tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 38esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato e sulle coppe europee:

Atalanta Parma: i precedenti

Statistiche Atalanta Parma

Atalanta e Parma si sono sfidate 65 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. I nerazzurri hanno vinto 25 precedenti, tra cui quello giocato nella gara d’andata. Lo scorso 23 novembre, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto 1-3 al Tardini. Le vittorie del Parma sono 18. L’ultima, però, è datata 16 febbraio 2014. In quell’occasione, i gialloblù si imposero 0-4. I pareggi sono 22.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Atalanta-Parma, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

L’Atalanta non ha perso nessuna delle ultime sei partite giocate.

Il Parma non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime quattro sfide giocate.

Il Parma non ha mantenuto la porta inviolata in nessuno degli 8 precedenti.

Nelle ultime cinque partite giocate dall’Atalanta si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Ultime News: le probabili formazioni di Atalanta-Parma