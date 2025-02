Atalanta-Venezia pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Retegui 1° Marcatore

Pronostico Atalanta-Venezia: confronto quote e il parere dei bookies

L’Atalanta ha un’occasione incredibile, vincere darà ulteriori stimoli alla squadra di Gasperini che, adesso, può davvero credere in un risultato straordinario. Sono convinto che vinceranno i nerazzurri e si candideranno molto seriamente alla vittoria dello scudetto. Andrea Stefanetti

Dopo i risultati dell'ultimo turno, l’Atalanta è tornata prepotentemente in corsa per lo scudetto. La ‘Dea', sabato 1 marzo alle 15.00, affronterà il Venezia nella 27esima giornata di Serie A al Gewiss Stadium. Prima di svelare il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto,Ecco invece le quote di Atalanta-Venezia di diversi operatori:L'Atalanta arriva alla sfida contro il Venezia dopo aver battuto fuori casa l'Empoli con un rotondo 0-5. Il Venezia invece ha fermato in casa la Lazio sullo 0-0.I bookies non hanno alcun dubbio: l'Atalanta è la favorita assoluta per la vittoria nel match contro il Venezia. La 'Dea', dopo l'eliminazione rimediata in Champions, può puntare allo Scudetto e hanno la rosa adatta per gestire l'unica competizione in cui è in corsa per un titolo. Di fronte però troverà un Venezia alla ricerca di importanti punti salvezza.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 27esima giornata di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Venezia? Il parere dei bookies

L’Atalanta è il miglior attacco del campionato e affronterà la quinta peggior difesa del campionato con 41 gol subiti in 26 gare. Per questi motivi,. Troviamo la quota del 3-0 a 7.25 su Goldbet e Betsson e a 7.00 su Sisal.

Atalanta Venezia: i precedenti

Atalanta Venezia: le probabili formazioni

La sfida di sabato 1 marzo sarà il 52esimo incontro tra Atalanta e Venezia. Negli incontri precedenti i nerazzurri hanno vinto per 24 volte, per 14 volte la sfida è terminata in parità e per 13 volte sono stati i lagunari a vincere. Nell'ultimo precedente, risalente al match d'andata (ottobre 2024), la 'Dea' si è imposta per 0-2 grazie alle reti di Retegui e Pasalic.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 27° turno di Serie A:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Toloi, Djimsiti, Kolasinac, Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta, De Ketelaere, Retegui, Lookman.

Venezia (3-5-1-1): Radu, Marcandalli, Idzes, Candè, Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson, Oristanio, Fila.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Venezia e Atalanta, in programma sabato 1 marzo e valida per il 27° turno di campionato, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La piattaforma sarà accessibile su tutti i dispositivi mobili, inclusi smartphone, tablet, PC e le console di ultima generazione.