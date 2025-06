Atletico Madrid-Botafogo pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto

Getty Images

Lunedì 23 giugno, alle ore 21:00 italiane, il leggendario Rose Bowl Stadium di Pasadena ospiterà uno scontro al vertice del Gruppo B del Mondiale per club: Atlético Madrid contro Botafogo. I Colchoneros arrivano carichi dopo la convincente vittoria per 3-1 contro il Seattle, mentre il Botafogo ha sorpreso tutti battendo di misura il Paris Saint-Germain con un prezioso 0-1. Il match è cruciale per la qualificazione: l’Atlético non può permettersi altro che una vittoria, ma serve un successo con almeno tre gol di scarto per assicurarsi il passaggio del turno. Un risultato diverso, anche una vittoria più risicata o un pareggio, obbligherebbe la squadra di Simeone a sperare in un passo falso del PSG contro il Seattle Sounders.Secondo i maggiori operatori, l’Atlético Madrid parte con i favori del pronostico. La vittoria degli spagnoli è infatti quotata intorno a 1.70, a testimonianza della determinazione della squadra nel voler riscattare le recenti prestazioni e garantirsi l’accesso alla fase successiva. Decisamente più alta, invece, la quota per il successo del Botafogo, che si aggira intorno a 5.00 nonostante la vittoria di misura contro il PSG.

Il nostro Pronostico Atletico-Botafogo sul vincente

A mio parere, l’Atlético Madrid ha tutte le carte in regola per portare a casa la vittoria contro il Botafogo. Dopo un esordio sottotono, gli spagnoli sembrano aver ritrovato compattezza e fiducia nei propri mezzi. La voglia di riscatto è evidente, e la squadra europea è determinata a proseguire il cammino nel torneo. Attenzione però al Botafogo: i brasiliani guidano il girone e arrivano galvanizzati dal prestigioso successo contro i campioni d’Europa del PSG. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Atletico Madrid-Botafogo? La chicca dell'esperto

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con un solo obiettivo: vincere. Dopo un’analisi approfondita,, con un leggero vantaggio per la formazione spagnola. L’Atlético può contare su una rosa più profonda e su una solidità tattica che, nei momenti decisivi, potrebbe fare la differenza.

Quote Atletico Madrid-Botafogo Over/Under

Da un lato c'è un Atletico Madrid costretto a vincere – e con ampio margine – per tenere vive le speranze di qualificazione. Dall'altro, un Botafogo più sereno, a cui potrebbe bastare anche un pareggio per strappare il passaggio del turno. A seguire, vi presentiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 proposte dai principali bookmaker:

Statistiche Atletico-Botafogo

Il Botafogo è reduce da 5 vittorie consecutive.

In tutte le ultime 5 partite, il Botafogo è stato il primo a segnare.

In 4 delle ultime 5 sfide, il Botafogo ha chiuso il primo tempo in vantaggio.

Nelle ultime 6 partite, l’Atlético Madrid ha raccolto meno di 4.5 cartellini in 5 occasioni.

Probabili formazioni di Atletico-Botafogo

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di At.Madrid-Botafogo, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Oblak; Marcos Llorente, Lenglet, Le Normand, Galán; G. Simeone, Barrios, Koke, De Paul; Sorloth, Álvarez. Allenatore: Diego Simeone.: John Victor; Vitinho, Jair, Barboza, Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Allan; Igor Jesus. Allenatore: Renato Paiva.