Austria-Romania pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Austria Romania + maggiorate ed esclusive (Qualificazioni Mondiali)

Sabato 7 giugno, con fischio d’inizio alle ore 20:45, l’Austria del commissario tecnico Ralf Rangnick ospita la Romania di Mircea Lucescu. L’Ernst Happel Stadion di Vienna sarà la sede della sfida, valevole per la fase di qualificazione ai Mondiali del 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, che si preannuncia aperta e combattuta. L’Austria è reduce dalla sconfitta contro la Serbia in UEFA Nations League, che è valsa la retrocessione nella Lega B. La Romania, invece, ha vinto 1-5 contro il San Marino nell’ultima pausa per le nazionali, conquistando i primi tre punti nel Girone H.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Ralf Rangnick è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.40. La vittoria della Romania, invece, è quotata oltre 8 volte la posta, a testimonianza delle grandi difficoltà che potrebbe avere la squadra di Mircea Lucescu a Vienna. Prima di scoprire il nostro

Il nostro Pronostico Austria-Romania delle Qualificazioni Mondiali

A mio avviso e tenendo in considerazione la differenza tecnica tra le due squadre, l’Austria batterà la Romania. La squadra di Ralf Rangnick farà l’esordio nel Girone H e vuole iniziare col piede giusto, per provare a conquistare la qualificazione ai Mondiali che manca da Italia 90. Gli austriaci hanno tutte le carte in regola per farcela, ma dovranno battere la Romania per mettere subito pressione alla diretta concorrente, la Bosnia-Erzegovina. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Austria-Romania? Ecco le quote

Per Austria-Romania ci aspettiamo una partita che sembra scritta sulla carta, in cui sicuramente potrebbero esserci diversi gol. Da un lato, troviamo l’Austria che mette una squadra fisica ma che comunque ha diversi calciatori importanti, tra cui spiccano Schmid e Wimmer. Dall’altro, invece, troviamo la Romania che è reduce dalla facile vittoria contro il San Marino ma non è certo una corazzata nel Girone H. Pertanto,

Quote Austria Romania Over/Under

Il nostro Pronostico Austria Romania Gol Sì/No

Ci aspettiamo una gara aperta, ma con un favorito assoluto, in cui potrebbero esserci tante reti. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.

A nostro avviso, il match tra Austria e Romania non potrebbe concludersi con entrambe le squadre a segno. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

La differenza tecnica tra le due squadre è notevole: difficilmente l’Austria concederà spazi alla Romania per poter far male.

La Romania non è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime quattro gare giocate.

L’Austria può fare affidamento su calciatori importanti in attacco: l’interista Marko Arnautovic potrebbe essere decisivo a gara in corso.

Per questi motivi, consigliamo di puntare sull’opzione No Gol. Qui sotto, il confronto quote tra i bookmaker per l’esito Gol/No Gol:



Austria Romania: i precedenti

Tra amichevoli, gare di qualificazione ai Mondiali e agli Europei e incontri di UEFA Nations League, Austria e Romania si sono sfidate 10 volte. Il bilancio sorride alla nazionale guidata da Ralf Rangnick, che ne ha vinte tre. L’ultimo successo è datato 2021 ed è terminato 0-1. Due, invece, sono le vittorie della Romania. Ben 5 i pareggi, anche se l’ultimo è arrivato in amichevole nella stagione 2011/12.

Statistiche Austria Romania

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Austria-Romania, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse:

In sette delle ultime otto gare giocate dalla Romania si è registrato un Under 2,5.

In cinque degli ultimi sei incontri giocati, l’Austria è stata la prima squadra a segnare.

L’Austria non ha vinto nessuna delle ultime tre gare giocate.

In sei delle ultime sette gare dall’Austria, si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni Austria-Romania

Austria (4-2-3-1): Schlager, Trauner, Lienhart, Seiwald, Mwene, Grillitsch, Wimmer, Saracevic, Schmid, Laimer.

Romania (4-3-3): Moldovan, Burca, Popescu, Bancu, Ratiu, M.Marin, R.Marin, Stanciu, Dragus, Man, Hagi.