Barcellona-Benfica pronostico e quote sugli Ottavi di Champions - 11 marzo 2025

Pronostico Barcellona-Benfica: confronto quote e il parere dei bookies

Dal mio punto di vista il Barcellona batterà il Benfica. La squadra di Flick non ha mai perso nelle gare casalinghe giocate in Champions League e ha il vantaggio dopo la gara d’andata: i blaugrana blinderanno il discorso qualificazione. Andrea Stefanetti

Domani pomeriggio, alle ore 18:45, il Barcellona di Flick ospiterà il Benfica nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. I blaugrana hanno vinto per 0-1 la gara d’andata grazie al gol di Raphinha. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco leEcco invece le quote di Barcellona-Benfica di diversi operatori:I blaugrana non hanno giocato nell’ultimo turno di campionato contro l’Osasuna a causa della perdita di un membro dello staff, mentre i portoghesi hanno battuto facilmente il Nacional per 3-0.I blaugrana di Flick, reduci dalla vittoria nella gara d’andata, vogliono raggiungere la qualificazione ai quarti di finale. Il Benfica vuole compiere un’impresa e rimontare lo svantaggio dopo la gara d’andata.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookmakers nelle quote sul risultato esatto degli Ottavi di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Champions:

Quale sarà il risultato esatto di Barcellona-Benfica? Il parere dei bookies

Entrambe le squadre sono determinate a conquistare l'accesso ai quarti di finale della competizione. Dopo un'analisi approfondita,. La quota più alta per questo esito è offerta da QuiGioco, a 9.40, mentre Snai e Betsson offrono una quota leggermente inferiore, pari a 9.25.

Barcellona-Benfica: i precedenti

Barcellona-Benfica: le probabili formazioni

Barcellona e Benfica si sono sfidati 11 volte nella storia. I precedenti sorridono ai blaugrana, avendo vinto 5 volte. Quattro i pareggi e due le vittorie della squadra portoghese. Quella di stasera sarà la terza sfida in questa edizione della UEFA Champions League: nei due precedenti ha vinto sempre la squadra di Flick.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista del match di ritorno degli Ottavi di Champions:

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Benfica (4-3-3): Trubin; Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barreiro, Kokcu; Akturkoglu, Pavlidis, Schjelderup.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Barcellona e Benfica sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (255). Inoltre, l'incontro sarà disponibile in diretta streaming tramite le app Sky Go e Now TV, scaricabili su smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.