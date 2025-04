Barcellona-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Barcellona-Inter + maggiorate ed esclusive

Mercoledì 30 aprile, con fischio d’inizio alle ore 21,All’Olimpic Lluis Companys si giocherà la semifinale d’andata di UEFA Champions League, che si preannuncia apertissima e combattuta, visto che entrambe le squadre vogliono vincere per indirizzare il discorso qualificazione. Squadre che ci arrivano in maniera molto differente. Il Barcellona è reduce dalla vittoria contro il Real Madrid nella finale della Copa Del Rey. I nerazzurri, invece, hanno perso le ultime tre gare giocate tra Coppa Italia e Serie A, perdendo anche la vetta della classifica.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Hans-Dieter Flick è considerata favorita per la vittoria, con una media di 1.62. La vittoria dell’Inter, invece, è quotata a oltre 4 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Simone Inzaghi lontano da San Siro.

Il nostro Pronostico Barcellona Inter sul vincente

A mio avviso e visto il grande entusiasmo dato, il Barcellona vincerà la semifinale d’andata di UEFA Champions League. I blaugrana sono in un grandissimo momento, come testimonia la recentissima vittoria contro i rivali del Real Madrid che è valsa la Copa del Rey. L’Inter avrà molte difficoltà contro una delle squadre più forti e in forma in Europa. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Barcellona-Inter? Ecco le quote

Per Barcellona-Inter ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo i blaugrana reduci da un momento d’oro che vanno a caccia del Triplete. Dall’altro, invece, troviamo l’Inter che è apparsa in difficoltà, avendo perso le ultime tre gare giocate contro Bologna, Milan e Roma.

Quote Barcellona-Inter Over/Under

Il nostro Pronostico Barcellona-Inter Gol Sì/No

Arrivati a questo punto della competizione è impensabile fare calcoli: entrambe le squadre giocheranno per segnare e vincere. In quattro degli ultimi cinque precedenti entrambe le squadre sono andate in gol. Le due squadre fanno affidamento sulle proprie stelle: il Barcellona si affida a Lamine Yamal, l’Inter a Lautaro Martinez.

. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara apertissima, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Champions come Barcellona-Inter senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Barcellona-Inter tra diversi bookies:



Barcellona Inter: i precedenti

Statistiche Barcellona-Inter

L’Inter non ha segnato nessun gol nelle ultime tre gare giocate.

In nove delle ultime dieci gare giocate, il Barcellona ha segnato il primo gol della sfida.

In cinque delle ultime sette partite giocate dall’Inter si è registrato un Over 2,5.

In quattro delle ultime cinque gare l’Inter è stata la prima squadra a subire un gol.

In otto delle ultime dieci partite giocate dal Barcellona si è registrato un Over 10,5 Corner.

Le probabili formazioni Barcellona-Inter

Barcellona (4-2-3-1 ) Inter (3-5-2) Szczesny Sommer Koundé Bisseck Cubarsí Acerbi Iñigo Martínez Bastoni Gerard Martín Dumfries Gavi Barella Pedri Çalhanoglu Yamal Mkhitaryan Olmo Dimarco Raphinha Lautaro Ferrán Torres Thuram All. Flick All. Inzaghi Ultimo aggiornamento: 29 aprile

Barcellona e Inter si sono sfidate sedici volte nella storia tra UEFA Champions League e Coppa delle Fiere. Il bilancio sorride ai blaugrana, che hanno vinto 8 volte. L’ultimo successo del Barcellona è arrivato nella stagione 2019/20. I pareggi sono 3, tra cui l’ultima sfida giocata tra le due squadre nella stagione 2022/23. L’Inter ha vinto tre volte. L’unico precedente in una semifinale ha visto trionfare i nerazzurri, che poi hanno vinto la finale contro il Bayern Monaco.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Barcellona-Inter, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse