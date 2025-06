Bayern Monaco-Boca Juniors: la chicca dell'esperto sul risultato esatto

Confronto quote Bayern-Boca Juniors + maggiorate ed esclusive

Sabato 21 giugno alle ore 3:00 italiane, il Hard Rock Stadium di Miami Gardens sarà il teatro del match tra Bayern Monaco e Boca Juniors, valido per il secondo turno del Girone C del Mondiale per Club. I tedeschi guidano il girone grazie alla netta vittoria per 10-0 contro l’Auckland City, mentre gli argentini arrivano dal pareggio per 2-2 contro il Benfica.Secondo i principali bookies, il Bayern Monaco parte nettamente favorito. La vittoria dei tedeschi è quotata intorno a 1.15, a conferma della forza dimostrata finora nella competizione. Il successo del Boca Juniors, invece, viene offerto a quota 13, a testimonianza delle difficoltà che gli argentini potrebbero incontrare di fronte ai campioni di Germania.

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Bayern Monaco-Boca Juniors sul vincente

A mio parere, il Bayern Monaco ha tutte le carte in regola per vincere la partita. La squadra tedesca ha iniziato la competizione nel migliore dei modi e sembra intenzionata a proseguire su questa scia. Nonostante ciò, il Boca Juniors non va affatto sottovalutato: è riuscito a mettere in difficoltà il Benfica e punta a confermarsi su alti livelli. Tuttavia, credo che i bavaresi riusciranno a imporsi e a conquistare i tre punti. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Bayern Monaco-Boca? La chicca dell'esperto

Un match fondamentale per ipotecare il passaggio del turno. Il Bayern Monaco punta a raggiungere l’obiettivo il prima possibile, e per farlo dovrà battere il Boca Juniors. Dall’altro lato, gli argentini vogliono proseguire nel migliore dei modi il loro cammino nel Mondiale per Club. Dopo un’attenta analisi, i nostri esperti indicano come, che partono leggermente favoriti grazie a una maggiore qualità della rosa.

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Bayern-Boca Over/Under

Dove vedere Bayern Monaco-Boca Juniors

Le quote per l’Over 2.5 sono infatti più basse rispetto a quelle per l’Under 2.5, a testimonianza delle aspettative di una partita ricca di emozioni e gol. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare una ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile. Per accedere allo streaming è necessario avere un conto gioco attivo con saldo positivo.



Per guardare la partita, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul seguente pulsante; Effettua il login su bet365 (o registrati, se non sei ancora iscritto); Ricarica il conto gioco con almeno 5€; Seleziona la partita Bayern Boca Juniors e goditi lo spettacolo in diretta.

Statistiche Bayern Monaco-Boca Juniors

Il Bayern Monaco è imbattuto da 8 partite consecutive.

In 9 degli ultimi 10 incontri disputati dal Bayern Monaco si è registrato un Over 2.5 gol.

Nei 5 degli ultimi 6 match, i tedeschi hanno vinto il primo tempo.

Il Boca Juniors, negli ultimi 6 incontri, ha sempre collezionato più di 4.5 cartellini a partita.

Negli ultimi 10 match del Boca Juniors, in 8 occasioni si sono registrati meno di 10.5 calci d’angolo.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Boca Juniors (Ultime News)

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bayern Boca Juniors, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Neuer; Boey, Stanisic, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane.: Marchesin; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado, Herrera; Zeballos, Palacios, Zenon; Merentiel.