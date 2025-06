Belgio-Galles pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Le ultime news

Confronto quote Belgio-Galles + maggiorate ed esclusive (Qualificazioni Mondiali)

Lunedì 9 giugno alle ore 20:45, lo Stadio Re Baldovino di Bruxelles ospiterà la sfida tra Belgio e Galles, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si disputeranno in Stati Uniti, Canada e Messico. Le due nazionali arrivano a questo appuntamento dopo aver affrontato rispettivamente Macedonia del Nord e Liechtenstein. In questo articolo troverete ilSecondo le quote proposte dai principali bookmaker,Al contrario, un successo del Galles è quotato 7.00, a testimonianza delle difficoltà che la formazione britannica potrebbe incontrare contro un avversario solido e organizzato. Prima di passare al pronostico dettagliato dei nostri esperti per Belgio-Galles, vi segnaliamo una quota maggiorata dedicata esclusivamente a questo match:

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Belgio-Galles delle Qualificazioni Mondiali

A mio parere, il Belgio si presenta come favorito per la vittoria, grazie a una rosa compatta e ben organizzata, supportata anche dal fattore campo. I Diavoli Rossi possono contare su esperienza e qualità individuali, elementi determinanti in partite di questa importanza. Tuttavia, non sarà una sfida da prendere alla leggera: il Galles arriva con grande motivazione e il desiderio di rilanciarsi nella corsa ai Mondiali 2026. La determinazione e l’intensità dei gallesi potrebbero mettere in difficoltà i padroni di casa. Va detto che, nonostante il Belgio stia attraversando una fase di transizione generazionale, resta nettamente favorito. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Belgio Galles? Ecco le quote

Alla luce di un’analisi approfondita e tenendo conto delle ambizioni di entrambe le squadre, determinate a strappare un pass per i prossimi Mondiali, il Belgio si presenta come la formazione favorita. I Diavoli Rossi dispongono di un tasso tecnico superiore rispetto al Galles e potranno contare sul sostegno del pubblico di casa, elemento sempre decisivo in questo tipo di sfide. Considerando anche i precedenti tra le due nazionali e l’attuale stato di forma,

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Belgio-Galles Over/Under

Il nostro Pronostico Belgio-Galles Gol Sì/No

Anche gli operatori sembrano confermare il nostro pronostico, prevedendo una sfida vivace e ricca di reti tra Belgio e Galles. Le quote per l’opzione Over 2.5 risultano infatti sensibilmente più basse rispetto a quelle per l’Under, un chiaro indicatore delle aspettative di una gara spettacolare con almeno tre gol complessivi.

A nostro avviso, il match tra Belgio Galles potrebbe concludersi con entrambe le squadre a segno. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Negli ultimi cinque precedenti tra Belgio e Galles, entrambe le squadre sono sempre riuscite a trovare la via del gol, confermando l’equilibrio e l’intensità di questo confronto.

L’ultimo incrocio tra le due nazionali si è concluso con un Over 2.5, a testimonianza di un match aperto e ricco di occasioni.

In sfide decisive come questa, dove la qualificazione ai Mondiali è in palio, ogni gol può fare la differenza. Entrambe le formazioni daranno il massimo, rendendo plausibile una partita combattuta e con diverse reti da entrambe le parti.

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida in cui entrambe le formazioni possono trovare la via del gol. Qui sotto, il confronto quote tra i bookmaker per l’esito Gol/No Gol:



Belgio-Galles: i precedenti

Le due nazionali si sono affrontate 17 volte nella loro storia, dando vita a un bilancio piuttosto equilibrato: 7 vittorie per il Belgio, 5 successi per il Galles e 5 pareggi. L’ultimo confronto risale alla fase a gironi della Nations League 2022 e si è concluso con una vittoria per 2-1 in favore del Belgio. Questo precedente conferma la competitività tra le due squadre, con partite spesso combattute e decise da episodi.

Statistiche Belgio-Galles

Ecco alcune statistiche utili per preparare le vostre giocate su Belgio-Galles:

Il Belgio è imbattuto contro il Galles negli ultimi quattro confronti.

La nazionale belga non è riuscita a mantenere la porta inviolata contro il Galles negli ultimi sei precedenti.

In quattro delle ultime cinque sfide, il Belgio è stato il primo a segnare.

In sette degli ultimi nove incontri tra le due squadre, sono stati assegnati meno di 4.5 cartellini a ciascuna formazione.

Le probabili formazioni Belgio-Galles

Belgio (4-3-3): Sels; Theate, Debast, Faes, Meunier; Vanaken, Tielemans, De Bruyne; Doku, Lukaku, Trossard.

Galles (5-4-1): Darlow; Thomas, Rodon, Mepham, Davies, Williams; Johnson, James, Sheehan, James; Broadhead.