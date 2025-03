Benfica-Barcellona pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

AFP via Getty Images

Pronostico Benfica-Barcellona: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso il Barcellona vincerà il match. Prevedo una partita scoppiettante in cui i 'catalani' avranno la meglio grazie alla maggiore qualità dei propri interpreti offensivi. Andrea Stefanetti

Il Barcellona, negli Ottavi di Finale di Champions, affronterà il Benfica. Mercoledì 5 marzo, alle ore 21:00, è in programma il primo atto di questa interessante doppia sfida. Prima di visionare il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Benfica-Barcellona di diversi operatori:Entrambe le squadre arrivano a questo match dopo aver ottenuto una serie di risultati positivi nei rispettivi campionati. In particolare, il Benfica ha vinto tutte le ultime 3 partite giocate in casa, mostrando una forma eccellente davanti ai propri tifosi.. I catalani, infatti, oltre a essere in un periodo di forma positiva, hanno dimostrato in Champions di poter competere contro qualsiasi avversario e si candidano come una delle principali favorite per la vittoria finale. Tuttavia, si troveranno di fronte un Benfica che, davanti ai propri tifosi, è una delle squadre più difficili da battere.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla partita d'andata degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dei Campioni:

Quale sarà il risultato esatto di Benfica-Barcellona? Il parere dei bookies

I bookmaker sono concordi nel ritenere che uno dei risultati più probabili per Benfica-Barcellona sia un pareggio per 1-1. Gli operatori si aspettano che entrambe le squadre riescano a segnare, ma che nessuna delle due abbia la meglio. La quota più alta per questo risultato è offerta da Betsson, che la propone a 8.75, seguita da Goldbet e Lottomatica, con una quota di 7.75.

Benfica-Barcellona: i precedenti

Benfica-Barcellona: le probabili formazioni

Dal 2006 ad oggi, ci sono stati sette precedenti tra le due squadre, con il seguente bilancio: 3 vittorie per il Barcellona, 3 pareggi e 1 vittoria per il Benfica. L'ultimo confronto, che risale allo scorso gennaio, ha visto il Barcellona trionfare sul campo del Benfica con uno spettacolare 4-5.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida d'andata degli Ottavi di Champions:

Benfica (3-4-2-1): Soares; Carreras, Silva, Otamendi; Araujo, Kokcu, Aursnes, Dahl; Akturkoglu, Bruma; Pavlidis.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Benfica-Barcellona, gara di andata degli ottavi di Champions League, sarà trasmessa in diretta TV alle 21:00 su Sky Sport. Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in streaming tramite Sky Go, mentre la partita sarà disponibile anche su Now TV, fruibile su tutte le principali piattaforme mobili come smartphone, smart TV e tablet.