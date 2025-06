Benfica-Bayern Monaco pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto

Confronto quote Benfica-Bayern Monaco + maggiorate ed esclusive

Oggi, alle ore 21:00, andrà in scena Benfica–Bayern Monaco, ultimo e decisivo match del girone C del Mondiale per Club. Si tratta di uno scontro diretto che determinerà quale delle due squadre accederà alla fase successiva del torneo. Il Benfica arriva alla sfida al secondo posto con 4 punti, dopo un travolgente 6-0 contro l’Auckland City. Il Bayern Monaco guida il girone con 6 punti, forte della recente vittoria per 2-1 contro il Boca Juniors.Secondo i maggiori operatori, il Bayern Monaco parte favorito per il successo contro il Benfica. La vittoria dei tedeschi è quotata intorno a 1.90, a conferma della solidità e determinazione dimostrate fin dalle prime uscite nel torneo. Al contrario, un successo del Benfica è proposto a 4.50 volte la posta, segnale delle difficoltà che i portoghesi potrebbero incontrare contro una delle squadre più forti e complete del momento.

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Benfica-Bayern Monaco sul vincente

I tedeschi hanno iniziato il torneo nel migliore dei modi, conquistando 6 punti nelle prime due partite. Occhio però a non sottovalutare il Benfica: la squadra portoghese si gioca il tutto per tutto in questo match e arriva con grande motivazione, rafforzata anche dall'importante vittoria ottenuta nell’ultima gara. Tuttavia, a mio avviso, il Bayern Monaco porterà a casa la vittoria: il divario tra le due formazioni resta troppo ampio. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Benfica-Bayern? La chicca dell'esperto

Dopo un’attenta analisi, i, a conferma della solidità e della forza dimostrate nelle prime due partite del torneo. Il Benfica, però, dispone di un buon potenziale offensivo e con ogni probabilità riuscirà a trovare almeno una rete. Di seguito, il confronto delle quote proposte da tre diversi bookmaker:

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Benfica Bayern Over/Under

Le quote per l’Over 2.5 sono infatti generalmente più basse rispetto a quelle per l’Under, a testimonianza delle aspettative di una partita aperta e vivace.A seguire, vi presentiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 proposte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito

Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere Benfica-Bayern Monaco

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile. Per accedere allo streaming è necessario avere un conto gioco attivo con saldo positivo.



Per guardare la partita, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul seguente pulsante; Effettua il login su bet365 (o registrati, se non sei ancora iscritto); Ricarica il conto gioco con almeno 5€; Seleziona la partita Benfica-Bayern e goditi lo spettacolo in diretta.

Statistiche Benfica-Bayern Monaco

Il Bayern Monaco è imbattuto da 9 partite consecutive.

In 7 delle ultime 8 gare disputate, il Bayern Monaco ha segnato il primo gol.

Nelle ultime 7 partite, i tedeschi hanno chiuso in vantaggio il primo tempo in 6 occasioni.

Il Benfica ha ricevuto più di 4.5 cartellini in 4 delle ultime 5 partite giocate.

In 5 delle ultime 7 partite, il Bayern Monaco ha totalizzato meno di 10.5 cartellini.

Probabili formazioni di Benfica-Bayern Monaco

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Benfica-Bayern, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Trubin; Barreiro, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu; Di Maria, Renato Sanches, Akturkoglu; Pavlidis. Allenatore: Lage.: Neuer; Laimer, Upamecano, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Sane; Kane. Allenatore: Kompany.