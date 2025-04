Betis-Fiorentina pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Getty Images

Confronto quote Betis Fiorentina + maggiorate ed esclusive

Giovedì 1° maggio, con calcio d’inizio alle ore 21:00, il Betis ospiterà la Fiorentina di Palladino per la semifinale d’andata di Conference League. La sfida si disputerà allo stadio Villamarín e si preannuncia molto equilibrata e combattuta: entrambe le squadre stanno vivendo un ottimo momento di forma e puntano decise a conquistare il trofeo. Nell’ultimo turno, il Betis ha travolto il Real Valladolid con un netto 5-1, mentre la Fiorentina ha ottenuto una preziosa vittoria per 2-1 contro l’Empoli.Analizzando le quote attuali, il Betis parte con i favori del pronostico: la vittoria dei padroni di casa è quotata in media a 1.67. Decisamente più alta la valutazione del successo esterno della Fiorentina, offerto a 4.77, a conferma delle possibili difficoltà che la squadra di Palladino potrebbe incontrare lontano dal Franchi. Prima di entrare nel dettaglio del nostro pronostico su Betis-Fiorentina, vogliamo segnalarvi una quota maggiorata selezionata e raccomandata dal nostro team di esperti:

Il nostro Pronostico Betis-Fiorentina sul vincente

Secondo me il Betis vincerà la sfida. La squadra andalusa ha ottime possibilità di imporsi sulla Fiorentina, soprattutto grazie alla spinta dei propri sostenitori. Lo stadio sarà pieno e l’entusiasmo del pubblico potrà trascinare i padroni di casa nei momenti chiave del match. Il Betis ha dimostrato brillantezza e continuità nelle ultime gare, mentre la Fiorentina, nonostante il buon momento, potrebbe soffrire la pressione e il clima infuocato dello stadio spagnolo. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Betis-Fiorentina? Ecco le quote

In vista delle semifinali di Conference League, ci si aspetta una sfida intensa e molto combattuta, con grande attenzione tattica da entrambe le parti e poche occasioni da gol. Il Betis parte leggermente favorito, forte del fattore campo e di un momento di forma positivo, e ha tutte le qualità per mettere in difficoltà un la Fiorentina apparso incerto nelle ultime uscite. I padroni di casa punteranno a mantenere alta la pressione in vista del ritorno, cercando di ottenere un risultato solido già nella gara d’andata.

Quote Betis-Fiorentina Over/Under

Il nostro Pronostico Betis-Fiorentina Gol Sì/No

A questo punto della competizione le squadre in campo potrebbero pensare prima alla fase difensiva e poi a quella offensiva. Per questa sfida puntiamo su un ritardo statistico: entrambe le compagini hanno registrato il Segno Gol nelle ultime tre partite: a nostro avviso s'invertirà questa tendenza. La Fiorentina potrebbe puntare a un pareggio a 'reti bianche' o al massimo a una sconfitta per 1-0 per giocarsi la qualificazione al Franchi.

. Le quote relative all'Over 2.5 sono infatti più basse rispetto a quelle dell'Under, segnale che indica aspettative per una gara vivace e con diverse occasioni da rete. Questo orientamento lascia intendere un incontro dal ritmo alto, soprattutto nel primo tempo. A seguire, vi proponiamo un confronto dettagliato delle principali quote Under/Over offerte dai principali operatori: Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella Semifinale, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste in zona gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Betis-Fiorentina tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per l'andata delle Semifinali della Conference, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Betis-Fiorentina: i precedenti

Statistiche Betis Fiorentina

Il Betis non perde da tre partite.

La Fiorentina non perde da ben 9 sfide.

Nelle ultime 6 partite della Fiorentina, in ben 5 occasioni si è verificato l'Over 2,5.

Nelle ultime 8 sfide disputate dal Betis, in ben 7 occasioni si è verificato il Segno Gol Sì.

Le probabili formazioni Betis-Fiorentina

BETIS (4-2-3-1) FIORENTINA (3-5-2) Adan De Gea Sabaly Pongracic Bartra Comuzzo Natan Ranieri R. Rodriguez Folorunsho Lo Celso Mandragora Cardoso Cataldi Antony Fagioli Isco Gosens Carballo Gudmunsson Cucho Kean All. Pellegrini All. Palladino Ultimo aggiornamento: 30 aprile

Non ci sono precedenti ufficiali tra Betis e Fiorentina, che si affronteranno per la prima volta in una competizione europea. Le due squadre, tuttavia, si sono già incrociate in amichevole: una volta nel 2014 e una nel 2022, con una vittoria per parte.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Betis-Fiorentina, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse