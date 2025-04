Bilbao-Manchester Utd pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Getty Images

Confronto quote Bilbao Manchester Utd + maggiorate ed esclusive

L’Europa League entra nella sua fase decisiva con le attesissime semifinali. Giovedì 1° maggio alle ore 21 si affronteranno Athletic Bilbao e Manchester United. I baschi hanno raggiunto questo traguardo superando i Rangers, mentre i Red Devils hanno eliminato il Lione. In vista della sfida, l’Athletic arriva con il morale alto dopo la vittoria in campionato contro il Las Palmas, mentre il Manchester United è reduce da un pareggio contro il Bournemouth. In questo articolo,Analizzando le quote attuali, l’Athletic Bilbao parte con i favori del pronostico: la vittoria dei padroni di casa è offerta in media a quota 2.00. Decisamente più alta la valutazione del successo del Manchester United, proposto a 3.64, a conferma delle difficoltà incontrate dalla squadra inglese, soprattutto nei quarti di finale. Prima di arrivare al nostro pronostico per Athletic Bilbao–Manchester United, vi segnaliamo una quota maggiorata selezionata e consigliata dal nostro team di esperti:

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Atletico Bilbao-Manchester United sul vincente

A mio avviso, l’Athletic Bilbao parte con i favori del pronostico per la gara d’andata delle semifinali di Europa League. La squadra sta attraversando un ottimo momento di forma e potrà contare sul supporto del pubblico di San Mamés, da sempre un fattore determinante nelle sfide europee. Dall’altra parte, il Manchester United arriva da un periodo altalenante, con prestazioni non sempre convincenti, in particolare nei quarti di finale. Per questi motivi ritengo che l’Athletic Bilbao abbia tutte le carte in regola per imporsi nel match d’andata, avvicinandosi così alla finale di Dublino con un importante vantaggio. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Bilbao-Man Utd? Ecco le quote

In vista delle semifinali di Europa League, ci si aspetta una sfida intensa e molto combattuta, con grande attenzione tattica da entrambe le parti e poche occasioni da gol. L’Athletic Bilbao parte leggermente favorito, forte del fattore campo e di un momento di forma positivo e ha tutte le qualità per mettere in difficoltà un Manchester United apparso incerto nelle ultime uscite. I baschi punteranno a mantenere alta la pressione in vista del ritorno, cercando di ottenere un risultato solido già nella gara d’andata. Considerando le caratteristiche delle due squadre, i risultati più probabili sembrano essere l’1-0 o il 2-0 in favore dei padroni di casa.

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Bilbao-Manchester United Over/Under

Il nostro Pronostico Bilbao-Manchester United Gol Sì/No

Nelle ultime 3 partite disputate dal Bilbao, si è sempre verificato il segno No Gol. Considerando anche il match di ritorno, le due squadre potrebbero adottare un approccio al match più attento alla fase difensiva che a quella offensiva. Puntiamo su un ritardo statistico: nelle ultime 5 partite disputate in Europa League dal Manchester Uniter, si è sempre verificato il Gol Sì. Puntiamo su un'inversione di questa tendenza.

. Le quote relative all’Under 2.5 sono infatti sensibilmente più basse rispetto a quelle dell’Over, segnale evidente di un’attesa per una sfida tattica e accorta, dove saranno le difese a fare la differenza. Questo orientamento delle quote suggerisce che il match potrebbe essere caratterizzato da ritmi contenuti e poche occasioni da gol, specialmente nella prima frazione. Di seguito vi proponiamo un utile confronto tra le principali quote Under/Over offerte dai maggiori operatori del settore:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Europa League come Atletico Bilbao-Manchester Utd senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito A nostro giudizio,Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata e in cui vi saranno poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Bilbao-Man Utd tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per l'andata delle Semifinali dell'ex Coppa Uefa, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Bilbao-Manchester United: i precedenti

Statistiche Bilbao-Man Utd

Negli ultimi tre precedenti, il Bilbao non è mai uscito sconfitto.

Il Manchester United ha sempre subito almeno una rete nelle ultime cinque uscite stagionali.

In 4 delle ultime cinque partite disputate, il Man Utd ha subito per primo un gol.

Le probabili formazioni Bilbao Manchester United

Athletic Bilbao (4-2-3-1) Man Utd (3-4-2-1) Simon Onana De Marcos Mazraoui Nunez Maguire Alvarez Yoro Yuri Dalot Jauregizar Casemiro Prados Ugarte I.Williams Dorgu Sancet Bruno Fernandes N. Williams Garnacho Sannadi Hojlund All. Valverde All. Amorim Ultimo aggiornamento: 30 aprile

Nella storia, Athletic Bilbao e Manchester United si sono affrontate soltanto quattro volte. Il bilancio pende nettamente a favore degli spagnoli, che hanno ottenuto tre vittorie, contro una sola affermazione dei Red Devils. L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla stagione 2011/2012, in occasione dei sedicesimi di finale di Europa League, quando l’Athletic si impose con un convincente 2-1.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bilbao-Manchester United, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse