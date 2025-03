Bilbao-Roma pronostico e quote: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorata di Snai sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Bilbao-Roma: confronto quote e il parere dei bookies

Una gara molto aperta dopo l’andata. Dal mio punto di vista entrambe le squadre segneranno almeno un gol. La Roma vorrà archiviare il discorso qualificazione, mentre gli spagnoli cercano la rimonta. Andrea Stefanetti

Giovedì 13 marzo, alle ore 18:45, la Roma di Ranieri farà visita all’Athletic Bilbao per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League. Dopo il successo per 2-1 nella gara d’andata, i giallorossi vogliono conquistare la qualificazione al San Mamés. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco leEcco invece le quote di Bilbao-Roma di diversi operatori:La squadra basca ha pareggiato 1-1 con il Maiorca nell’ultimo turno il campionato, mentre i giallorossi hanno vinto 0-1 al Castellani contro l’Empoli grazie al gol di Soulé dopo 22 secondi.La squadra di Ernesto Valverde vorrà sicuramente provare a rimontare il risultato dell’andata davanti i propri tifosi, mentre la Roma proverà a regalare ancora una volta i quarti in una competizione europea ai propri tifosi.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul ritorno degli Ottavi di Europa League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla ex Coppa Uefa:

Quale sarà il risultato esatto di Bilbao-Roma? Il parere dei bookies sugli Ottavi di Europa League

Athletic Bilbao e Roma vogliono entrambe staccare il pass per i quarti di finale di Europa League, per questo la partita del San Mamés sarà aperta. Tenendo conto di un’analisi accurata, i. Snai offre la quota più alta, a 7.25, QuiGioco a 7.20. Betsson paga 6.85 volte la posta.

Atletico Bilbao-Roma: i precedenti

Bilbao-Roma: le probabili formazioni

Athletic Bilbao e Roma si sono sfidate soltanto due volte, sempre in questa stagione. Nella League Phase di UEFA Europa League, le due squadre hanno pareggiato 1-1 all’Olimpico di Roma. I giallorossi, poi, hanno vinto la gara d’andata giocata sempre in casa la scorsa settimana.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il ritorno degli Ottavi di Europa League:

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Nunez, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi.

Roma (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Roma e Atletico Bilbao sarà trasmessa sui canali Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi per tutte le sfide di Europa League. Inoltre, il match in programma giovedì 13 marzo, sarà trasmesso in diretta streaming su NOW TV, piattaforma scaricabile su diversi dispositivi mobili come smartphone e tablet.