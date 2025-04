Bologna-Empoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Bologna Empoli + maggiorate ed esclusive

Giovedì 24 aprile, con fischio d’inizio alle ore 21:00,. Allo stadio Dall’Ara si giocherà il ritorno della, che si preannuncia una gara dall’esito quasi scritto vista la larga vittoria dei rossoblù dell’andata. Il Bologna è reduce dalla grande vittoria contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato, mentre i toscani hanno pareggiato al Castellani nello scontro salvezza con il Venezia. In questo articolo, vi presenteremo il pronostico dei nostri esperti per il match, con un’analisi approfondita delle quote di Bologna-Empoli offerte da diversi bookmaker.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la. La vittoria dell’Empoli, invece, è quotata in media a oltre 7 volte la posta in palio, a testimonianza delle grosse difficoltà che potrebbe avere la squadra di Roberto D’Aversa al Dall’Ara. Prima di scoprire il nostro pronostico su Bologna-Empoli, vi presentiamo la maggiorata selezionata dai nostri esperti:

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Bologna-Empoli sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione il grandissimo momento, il Bologna batterà l’Empoli. La squadra di Vincenzo Italiano è in un momento di grazia e la vittoria casalinga con l’Inter ha alimentato l’entusiasmo dei tifosi. Il 3-0 dell’andata fa dormire sonni tranquilli, ma i rossoblù vogliono conquistare un’altra vittoria in casa per prendersi la finale dopo l’ultima (vinta col Palermo ai rigori) nella stagione 1973/74. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Bologna-Empoli? Ecco le quote

Per Bologna-Empoli ci aspettiamo una partita quasi dall’esito già scritto, visto il largo risultato dell’andata. Da un lato, troviamo il Bologna che si è rilanciato alla grande nella lotta per il quarto posto grazie alla vittoria casalinga contro l’Inter firmata da Orsolini. Dall’altro, invece, troviamo un Empoli che punta alla salvezza in campionato e non ha più nulla da chiedere al proprio cammino in Coppa Italia.

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Bologna-Empoli Over/Under

Il nostro Pronostico Bologna Empoli Gol Sì/No

Il 3-0 dell’andata non lascia aperte grandi possibilità di rimonta da parte dell’Empoli. Il Bologna non ha perso nessuna degli ultimi cinque scontri diretti con l’Empoli. I toscani difficilmente vorranno sprecare troppe energie in una rimonta complicata, con la mente già rivolta alla ben più delicata lotta per la salvezza.

Infatti, le quote per l’Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accurata, siamo convinti che in questo match non possano essere realizzati più di tre gol. Ci aspettiamo una gara con poche emozioni in cui il Bologna gestirà il largo vantaggio. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Coppa Italia come Bologna Empoli senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata in cui i nerazzurri potrebbero essere protagonisti sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Bologna-Empoli tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia, ecco alcuni approfondimenti utili sull'ambito trofeo Nazionale e sul campionato italiano:

Bologna Empoli: i precedenti

Statistiche Bologna-Empoli

L’Empoli non ha vinto nessuna delle ultime otto partite giocate.

In cinque delle ultime sette gare il Bologna ha segnato il primo gol della sfida.

L’Empoli è stata la prima squadra a subire un gol in cinque delle ultime sette gare giocate.

Nelle ultime otto gare, l’Empoli ha registrato un Under 10,5 Corner.

Le probabili formazioni Bologna Empoli

Bologna (4-2-3-1) Empoli (3-4-2-1) Skorupski Seghetti De Silvestri De Sciglio De Vrij Marianucci Casale Tosto Erlic Gyasi Lykoggiannis Bacci Moro Kovalenko Dominguez Cacace Orsolini Solbakken Fabbian Fazzini Cambiaghi Colombo All. Italiano All. D'Aversa Ultimo aggiornamento: 22 aprile

Bologna ed Empoli si sono sfidate 31 volte tra Serie A, Serie B, Lega Pro e Coppa Italia. I precedenti sono in parità per quanto riguarda le vittorie: entrambe le squadre, infatti, hanno vinto 9 volte. All’andata, i rossoblù di Vincenzo Italiano si sono imposti con un largo 0-3 maturato al Castellani. L’ultimo successo toscano è arrivato nella stagione 2022/23. I pareggi, invece, sono 13. Le due sfide di campionato sono finite entrambe 1-1.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bologna-Empoli, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse