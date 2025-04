Bologna-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Bologna Inter + maggiorate ed esclusive

A Pasqua la Serie A non si ferma e lo stadio Dall’Ara si prepara a essere nuovamente protagonista nella 33ª giornata. Il Bologna ospiterà l’Inter in un match che promette spettacolo. I rossoblù arrivano dalla sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta, mentre i nerazzurri sono reduci dal successo europeo contro il Bayern Monaco in Champions League e dalla vittoria in campionato contro il Cagliari.Dall’analisi delle quote attuali, l’Inter emerge come favorita per la vittoria finale, con una quota media che si aggira intorno a 2.35. Più alta, invece, la valutazione del successo del Bologna, quotato a 3.50, a conferma dell’ottimo momento dei nerazzurri.

Il nostro Pronostico Bologna-Inter sul vincente

A mio avviso, l’Inter riuscirà a portare a casa la vittoria. I nerazzurri hanno grande voglia di continuare a vincere per avvicinarsi sempre di più al loro obiettivo stagionale. Non sarà però una sfida semplice per la squadra di Inzaghi: tra i tanti impegni ravvicinati sarà fondamentale saper gestire al meglio le energie, e affrontare il Bologna al Dall’Ara non è mai una passeggiata. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Bologna-Inter? Ecco le quote

In vista del prossimo match di campionato, ci si aspetta una gara intensa e ben combattuta, con poche reti. L’Inter si presenta con un obiettivo preciso: portare a casa i tre punti per consolidare il primato in classifica. Considerando lo stato di forma attuale delle due squadre, i risultati più probabili sembrano essere lo, che partono con i favori del pronostico.

Quote Bologna-Inter Over/Under

Il nostro Pronostico Bologna Inter Gol Sì/No

La sfida contro il Bologna può decidere il campionato come già successo in passato, quindi ci aspettiamo un match equilibrato in cui si penserà più a difendere che ad attaccare. Due squadre con obiettivi diversi. Ogni punto è ormai fondamentale in questo campionato. Puntiamo su un ritardo statistico: nelle ultime sei partite disputate dall'Inter si è sempre verificato il segno Gol Sì. A nostro avviso, s'invertirà la tendenza.

. Le quote per l'Under 2.5 risultano infatti più basse rispetto a quelle per l'Over, un chiaro segnale di come ci si aspetti una gara tattica, equilibrata e con poche occasioni da gol. Di seguito vi proponiamo il confronto delle quote Under/Over offerte dai principali operatori: Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e combattuta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Bologna Inter tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 33esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Bologna Inter: i precedenti

Statistiche Bologna Inter

Negli ultimi 4 precedenti l’Inter ha sempre segnato

In 4 occasioni su 5 ci sono stati meno di 4.5 cartellini

In 8 occasioni su 10 ci sono stati meno di 10.5 calci d’angolo

In 6 occasioni su 8 l’Inter ha segnato la prima marcatura

Nelle ultime 5 partite disputate in casa del Bologna, l’Inter ha vinto solo tre volte

Le probabili formazioni Bologna Inter

Bologna (4-2-3-1) Inter (3-5-2) Ravaglia Sommer Holm Bisseck Beukema Acerbi Lukumi Bastoni Lykogiannis Darmian Pobega Barella Freuler Calhanoglu Ndoye Mkhitaryan Odgaard Dimarco Dominguez Thuram Dallinga Arnautovic All. Italiano All. Inzaghi Ultimo aggiornamento: 18 aprile

Nella storia, Bologna e Inter si sono affrontate ben 191 volte, con un bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri. L’Inter conta infatti 92 vittorie, contro le 56 del Bologna e 43 pareggi. L’ultimo confronto tra le due squadre, ovvero il match d’andata disputato a San Siro, si è concluso con un pareggio spettacolare per 2-2.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bologna-Inter, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse