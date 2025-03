Bologna-Lazio pronostico e quote, il consiglio dell'esperto sul match del 16-03

Operatore Maggiorata Castro 1° Marcatore

Pronostico Bologna-Lazio: confronto quote e il consiglio dell'esperto sul 29° turno - 16 marzo

A mio avviso, il Bologna vincerà il match. Grazie al supporto dei suoi tifosi, la squadra di Italiano potrà sfruttare la maggiore freschezza fisica rispetto a una Lazio che arriva dalle fatiche dell'Europa League. Andrea Stefanetti

Il Bologna, domenica 16 marzo alle 16:00, ospiterà la Lazio nella partita valida per la 29^ giornata di campionato. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata maggiorata suggerita dai nostri esperti per questo incontro.Ecco invece le quote di Bologna-Lazio di diversi operatori:I padroni di casa arrivano dal successo in trasferta contro il Verona, mentre gli ospiti provengono dalle competizioni europee e dal pareggio contro l’Udinese.Con solo un punto di differenza in classifica, il Bologna parte favorito dai bookmaker, deciso a tentare il sorpasso, mentre la Lazio cercherà di consolidare il quinto posto e allungare il vantaggio, insediando la Juventus nella corsa per un piazzamento in Champions.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 29° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul campionato italiano:

Quale sarà il risultato esatto di Bologna Lazio? L'opinione dei bookmaker

Si prevede una partita equilibrata, decisa dalle giocate dei singoli. Il risultato più probabile indicato dai bookmaker è un 1-0 in favore del Bologna. I principali operatori quindi ritengono che la squadra di Italiano riuscirà a mantenere la porta inviolata, segnando una sola rete. La quota più alta è offerta da Quigioco, a 7.80, mentre Betsson e Sisal si fermano a 7.50.

Bologna-Lazio: i precedenti

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Le due formazioni si sono sfidate 162 volte nella loro storia. Il bilancio pende di poco a favore del Bologna, con 60 vittorie contro le 58 della Lazio. I pareggi sono stati 44. L'ultimo incontro risale allo scorso novembre, quando la squadra di Baroni si è imposta per 3-0 all'Olimpico.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della partita valida per il 29° turno di Serie A:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Bologna e Lazio, valida per la 29ª giornata di campionato e in programma domenica 16 marzo alle ore 15, sarà visibile su DAZN. L'app della piattaforma è disponibile su dispositivi mobili come smartphone, PC e tablet e sulle smart tv abilitate.